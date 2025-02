Savigliano acquisirà il titolo di “Città a sostegno dei donatori di vita”

É stato convocato per mercoledì 26 febbraio alle ore 19 il Consiglio comunale di Savigliano.

Tre i sei punti all’ordine del giorno, vi sono due ordini del giorno .

Il primo riguarda l’attribuzione per Savigliano del titolo “Città a sostegno dei donatori di vita”.

In considerazione del fatto che in città operano da anni sul territorio saviglianese tre importanti associazioni, AIDO - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, - ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo e AVIS - Associazione Italiana Volontari Sangue che contano molti associati e svolgono un ruolo meritorio nei confronti nei confronti della comunità, il Consiglio comunale propone di deliberare:

1.Di dare atto che l’Amministrazione comunale condivide pienamente e riconosce i valori su cui si basano le disposizioni normative relative alla donazione di organi, sangue e midollo osseo, come pilastri fondanti una comunità solidale e coesa, quali strumenti per la diffusione e promozione del principio di solidarietà verso il prossimo, segni di grande civiltà e di rispetto per la vita.

2. Di assumere, in virtù della completa adesione ai valori di cui sopra, la denominazione di “Comune a sostegno dei donatori di vita”;

3. Di impegnarsi ad operare in tutti gli ambiti di propria competenza perché siano assicurati all’atto di donazione, come descritto in premessa, spazi di adeguata informazione e sensibilizzazione tra le realtà costituenti la struttura della comunità saviglianese e a fare di questa adesione motivo di accresciuta responsabilità civica.

L’altro ordine del giorno riguarda l’autostrada Torino-Savona.

In coordinamento con gli enti locali interessati, compresi quelli liguri, si chiede al Consiglio comunale “di attivarsi nei confronti del concessionario della autostrada A6 al fine di ridurre, almeno fino al termine della esecuzione dei lavori in essere nei cantieri, l'impatto dei disservizi e del costo dei pedaggi per le attività di autotrasporto e per i viaggiatori, anche tramite una interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di quello dell'Economia e delle Finanze”.