Chiusa Pesio, ultimi appuntamenti del progetto “Terzo Tempo” in biblioteca

Prosegue il progetto della biblioteca “E. Alberione” in collaborazione con l’Amministrazione comunale “Terzo tempo - Coltivare la curiosità nella terza età” dedicato alla terza età e non solo. Dieci incontri a partire da venerdì 22 novembre, con cadenza quindicinale su differenti temi per permettere a tutti di conoscere dettagli e curiosità e passare un po’ di tempo in compagnia. Per partecipare o avere informazioni si può contattare la biblioteca al numero 0171735514 oppure via mail all’indirizzo biblioteca.chiusadipesio@gmail.com. Non è necessaria la prenotazione.

Il prossimo appuntamento sarà venerdì 28 febbraio alle ore 16,00 con un incontro dal titolo “La Certosa di Pesio, storia, cultura e rapporti con i valligiani” con relatore: Nino Improta, insegnante di religione.

La Certosa di Pesio non è solo un luogo di preghiera ma anche un centro culturale che ha influenzato la vita delle comunità locali per secoli. Rimane un simbolo per il nostro territorio, un luogo carico di storia, di spiritualità, capace ancora oggi di connetterci con la bellezza della Valle Pesio. Parleremo delle sue origini, delle trasformazioni architettoniche avvenute nel tempo, delle diverse e alterne vicende con la popolazione locale e con le istituzioni pubbliche, fino al suo declino e quindi all'opera di restauro portata avanti negli ultimi novant'anni, dai Padri Missionari della Consolata.

I prossimi appuntamenti saranno:

Venerdì 7 marzo | Alle 16

La donna nel passato

Relatrice: Lidia Dutto, linguista e ricercatriceUna serie di riflessioni legate al ruolo della donna nel passato grazie alle preziose ricerche che Lidia Dutto ha effettuato intervistando le anziane e gli anziani della Valle Pesio. Il ruolo della donna divenne imprescindibile in anni dove la carenza di cibo, cure e medicine era normalità. Si spazierà su temi del femminile: la gravidanza, l’allattamento, il lavoro ma anche l’essere nubili e i rituali dedicati al matrimonio.

Venerdì 21 marzo | Alle 16

Dialoghi d'arte (se l'avessi fatto io?)

Relatori: Cristiana Addis, professoressa e artista, e Fabrizio Garelli, pittore

Intervento, discussione, interrogativi su alcune opere d'arte "curiose" del passato alle opere più contemporanee decisamente concettuali ma indubbiamente "chiacchierate". La spiegazione delle opere selezionate, avvicinerà di più il fruitore a cercare di cogliere le motivazioni di certi artefatti e, nello stesso tempo, intessere un dialogo tra un'insegnante di arte, pittrice e il designer, pittore Fabrizio Garelli...senza prendersi troppo sul serio.

Venerdì 4 aprile | Alle 16

Ricette di antichi rimedi, facili ed efficaci con le erbe

Relatrice: Antonella Culasso, erborista

Attraverso la riscoperta di ricette tradizionali l’incontro offre una panoramica su come utilizzare ingredienti facilmente reperibili per creare infusi, decotti, e unguenti che favoriscono il benessere fisico e mentale. Rimedi per malanni, semplici da realizzare con le erbe spontanee che si trovano in Valle Pesio.

Mercoledì 16 aprile | Alle 16

L'arte dei trovatori occitani - Musica e poesia nel Medioevo delle Crociate

Relatore: Elia Bertolazzi, professorre di musica e YouTuber

Durante l'epoca delle Crociate, nell'Europa feudale, alcuni nobili, cavalieri e altri uomini di estrazione più umile iniziarono a comporre versi in lingua volgare, intonandoli su melodie raffinate. Questo fenomeno ci racconta di come il sapere fino ad allora esclusivo dei clerici incontra nuovi protagonisti. Questi compositori sono conosciuti come Trovatori. Dalle terre del Sud Francese, parlanti un antico Occitano, avviarono un percorso artistico che avrebbe influenzato profondamente la storia culturale europea. L'incontro esplorerà i momenti più significativi di questa tradizione medievale, introducendo anche i suoi protagonisti più celebri.