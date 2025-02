Saluzzo, i prossimi appuntamenti in cartellone al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo

Al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo sono in programma lunedì 24 febbraio alle 18 la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del "Green Days Festival: cultura, arte, sostenibilità" organizzato da Ratatoj APS.

Sabato 1 marzo alle 21 prosegue la stagione teatrale dialettale organizzata dalla Ratatoj APS, in collaborazione con la compagnia “I Mach Fina Lì” di Cervignasco, con la brillante commedia "L'ardità 'd magna Ninin" di Luigi Oddoero, portato in scena dalla compagnia teatrale "Piccolo Varietà" di Pinerolo.

Magna Ninin è morta. I nipoti, piangendola, si riuniscono in casa dell'affaccendata Olga e da questa, con sorpresa, vengono a sapere di un'inaspettata eredità reclamata da Olga, che l'ha curata negli ultimi tempi, anche se per un certo interesse. Ma la vogliono anche la scattante Lidia, moglie del disinteressato Marco, vispa donna d'azione e di energica parlantina, e la loro stizzosa e insoddisfatta figlia Paola, moglie del succube Bruno. Mentre un colpo di fulmine fa scoccare la scintilla d'amore fra Vaniglia, altra nipote di "magna Ninin", e Mario Torta, nipote del defunto marito di "magna Ninin", giunge Laser (fratello di Lidia), scapolo gioviale e accomodante, filosofo alla buona con l'estro della poesia in rima, eterno sognatore. Anch'egli è interessato all'eredità, come la madre di Mario. Finalmente, dopo varie peripezie giunge il tanto atteso notaio. Dopo essersi tutti disposti in attesa della lettura del testamento, ancora una sorpresa inaspettata attende gli eredi. Il notaio deve prima leggere un preambolo riguardante la condotta e la moralità dei presenti. Questa lettura concorrerà a creare confusione, rabbia, risentimenti fra i vari familiari, che neanche la lettura del testamento vero e proprio riuscirà a placare.

Saliranno sul palcoscenico Enrica Lisdero, Piero Bertea, Bruno Morero, Luisa Giordano, Marisa Martina, Piera Garzena, Ornella Bosio, Pierpaolo Granero,Valter Ferrero, Anna Chiattone, Mauro Savino, Anna Formento.

Il costo del biglietto è di 8 euro. Per prenotare il posto, contattare il numero 329 0488854. Informazioni ulteriori su www.cinemateatromagdaolivero.it

Lunedì 3 marzo alle 21 comincia la rassegna primaverile della stagione "Lunedì Cinema" organizzata da Ratatoj APS con la proiezione del film "No Other Land" di Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal, Rachel Szor (2024).

Il costo del biglietto è di euro 7, gratuito per i soci ARCI. Prima della proiezione sarà possibile sottoscrivere la tessera ARCI 2024/2025 (10 euro) e il contributo associativo per la rassegna “Lunedì Cinema” (5 euro) che darà diritto all’ingresso gratuito per tutta la stagione.

Basel Adra, un giovane attivista palestinese di Masafer Yatta, lotta contro l’espulsione forzata della sua comunità da parte dell’occupazione israeliana. Mentre documenta la distruzione delle case e la cancellazione del suo villaggio, incontra Yuval, un giornalista israeliano che si unisce alla sua causa. Insieme combattono per più di dieci anni contro il trasferimento forzato, ma il loro legame è segnato dalla profonda disuguaglianza tra di loro: Basel vive sotto occupazione militare, mentre Yuval è libero.

“Ratatoj APS ritiene essenziale mantenere viva l’attenzione sulla questione palestinese. Attraverso un’opera cinematografica libera e indipendente come “No Other Land”, vincitrice del premio per il miglior documentario agli European Film Awards 2024 e candidata all’Oscar 2025, invitiamo il pubblico a riflettere, ascoltando le testimonianze e osservando le immagini di chi affronta ogni giorno sfide per la propria esistenza”, dichiara Ratatoj.

La stagione primaverile della rassegna “Lunedì Cinema” proseguirà nei prossimi mesi con i seguenti appuntamenti:

Lunedì 10 marzo: “Come se non ci fosse un domani” (2024) di Riccardo Cremona e Matteo Keffe (nell’ambito del Green Days Festival).

Lunedì 17 marzo: “Vermiglio” (2024) di Mauro Delpero (in collaborazione con ANPI Saluzzo e Valle Po, nell’ambito di “Ritorno al Cinema - Aiace”).

Lunedì 24 marzo: “Profondo rosso” (1975) di Dario Argento (nella versione restaurata).

Lunedì 31 marzo: “Intrecci etici” (2021) di Lorenzo Malavolta e Lucia Mauri (nell’ambito del Green Days Festival).

Lunedì 7 aprile: “Non dirmi che hai paura” (2024) di Yasemin Samdereli (in collaborazione con SAI Cuneo e Makala).

Lunedì 14 aprile: “Noi e loro” (2024) di Delphine Coulin e Muriel Coulin.

Lunedì 28 aprile: “Una spiegazione per tutto” (2023) di Gábor Reisz (in collaborazione con UCCA).

Lunedì 5 maggio: “Dreams (Drømmer)” (2025) di Dag Johan Haugerud (lingua originale, sottotitolato in italiano).

Lunedì 12 maggio: Finale di stagione - Omaggio a David Lynch: verrà proiettato un film del regista in versione restaurata.