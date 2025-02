STORIE DI MONTAGNA/ 152 - Piergiorgio detto “il Boss” e del suo cuore artistico

Torno ad esplorare le Valli del torinese.

A inizio febbraio sono stata qualche giorno in Valchiusella, una valle che mi ha affascinato fin da subito e che ho trovato viva ed interessante.

Sono andata, come sempre, alla ricerca di storie. Come in tutte le terre alte che ho visitato anche qui ho conosciuto persone splendide, e ho avuto la fortuna di conoscere storie di vita uniche come quella di Piergiorgio Giacchetto.

Questo allevatore e ottimo casaro qui tutto lo conoscono con il soprannome di “Boss”, un nomignolo che lo accompagna fin dalla più tenera età.

“Tutto è iniziato in famiglia,” mi racconta il Boss, con la voce carica di ricordi. “Mio padre lavorava e mia mamma gestiva qualche mucca, e io fin da piccolo l’ho sempre seguita. Siamo quattro fratelli, ma solo in due abbiamo ereditato questa stessa passione, e così ci siamo ritrovati a portare avanti l’azienda di famiglia.”

Crescere tra stalle e pascoli ha segnato profondamente il suo percorso. Dopo le scuole dell’obbligo si specializza come cuoco, ma il richiamo della terra è stato più forte. “Ho capito che la mia strada era qui, tra gli animali e il latte che ogni giorno trasformiamo in qualcosa di speciale.”

Per Piergiorgio l’allevamento non è solo una scelta professionale, è uno stile di vita. Le giornate iniziano presto e finiscono tardi, senza pause. “La gente non si rende conto di quanto sia impegnativo,” spiega. “Ci svegliamo all’alba, accudiamo le mucche, mungiamo, prepariamo i formaggi e gestiamo la vendita. Non ci sono weekend né ferie.” Eppure, nonostante la fatica, l’amore per questo mestiere è più forte di tutto.

Nel loro piccolo caseificio, il latte viene trasformato in formaggi dal sapore autentico. “Facciamo la Toma, quella classica della nostra zona, poi la Toma di Trausela, che è una specialità locale.” E non manca la ricotta, prodotta secondo metodi tradizionali. “Ogni formaggio racconta una storia, quella delle nostre mucche, della nostra terra, del nostro impegno.” Mi racconta il Boss.

Le sue mucche passano sei mesi all’aperto, libere di pascolare. Sono animali che conoscono uno ad uno, che rispondono al richiamo.

L’azienda vende direttamente ai ristoranti, ai negozi della zona e nel loro piccolo punto vendita. “Abbiamo scelto di mantenere la filiera corta, per garantire la qualità e il contatto diretto con chi sceglie i nostri prodotti.”

Nonostante il grande impegno quotidiano, questo grande e solare uomo, nasconde una parte artistica. Le sue grandi mani da contadino, nel tempo libero creano meraviglie.

Nel suo laboratorio, vista montagne, trascorre i momenti di pausa realizzando collari per campanacci unici. Un’arte appresa da autodidatta che lo impegna a cucire cuoio,intrecciare fili e realizzare delle decorazioni incredibili. Ho avuto il piacere di vederlo all’opera, di entrare nel suo mondo fatto di campanacci che suonano diverse melodie, nastrini colorati e tanta passione per un lavoro artistico che in pochi sono capaci di fare.

E’ stata una vera sorpresa, mi è sembrato di entrare nel vero cuore di quest'uomo, in quella parte intima che pochi conoscono e che lo rende ancora più speciale ai miei occhi.

Prima di salutare il Boss ho posto la domanda che spesso porgo alle persone che incontro:

consiglieresti questa vita a un giovane?

La sua risposta è stata incerta. “Dieci anni fa avrei detto di sì. Oggi, con tutte le difficoltà, non ne sono più sicuro. Però, se qualcuno ha davvero la passione, allora sì, deve provarci.”

Lui stesso ha avuto la fortuna di poter contare su un’azienda di famiglia, su un’eredità da portare avanti. “Ma per chi vuole partire da zero è dura. Bisogna avere le spalle larghe e una determinazione incrollabile.”

Eppure, nonostante tutto, la sua voce si illumina quando parla del suo lavoro. “Alla fine, vedere il frutto delle proprie mani, sapere che la gente apprezza quello che fai… beh, è una soddisfazione che non ha prezzo.”

Questa è la storia di chi, contro tutto e tutti, sceglie di rimanere fedele alla propria terra, ai propri animali, alla propria passione. Perché dietro ogni pezzo di formaggio, dietro ogni bicchiere di latte, c’è molto più di un prodotto: c’è una vita intera dedicata a un sogno e un artista inaspettato.