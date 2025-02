Calcio Serie D: Bra fermato dal Chieri fanalino di coda, al Bravi finisce 1-1

Testa-coda galeotto per il Bra che viene fermato dal Chieri ultimo in classifica nella ventinovesima di campionato. La capolista si deve accontentare di un pareggio per 1-1: ad Aloia risponde Borgna. Poco prima del pareggio ospite lo stesso Aloia ha sbagliato un calcio di rigore.

LA CRONACA

Gli ospiti approcciano bene la gara, senza alcune timore reverenziale al cospetto della capolista. Ne nasce un primo tempo combattuto e privo di occasioni da rete, con il Bra che commette qualche errore di troppo al momento dell'ultimo passaggio. Dopo un minuto di recupero le squadre vanno a riposo sul risultato di 0-0.

In avvio di ripresa Nisticò si gioca subito la carta Giallombardo, in campo al posto di Cannatelli. Mossa azzeccata dal momento che il neoentrato è immediatamente protagonista. Prima serve Chiabotto che manca l'appuntamento con il gol da ottima posizione. Poco dopo, su un'azione analoga, innesca Aloia, puntuale nella deviazione vincente a due passi dalla porta: 1-0 al 50'. La partita cambia ed il Bra può giocare con maggiore scioltezza. Giallombardo impegna Faccioli con un gran tiro dalla lunga distanza. Sul conseguente corner un tocco di mano in area dell'ex Torino Simone Edera induce l'arbitro a fischiare un calcio di rigore che, tuttavia, Aloia si fa parare da Faccioli. La beffa è nell'aria e si materializza al 73'. Henry per Borgna (da poco entrato al posto di Guida) che trafigge Ribero: 1-1. Nisticò getta nella mischia Rosa, out Minaj. Il risultato, tuttavia, non cambia più: Bra-Chieri finisce in parità nonostante i 47 punti di distacco in classifica.

TABELLINO

Bra (3-5-2): Ribero, Legal, Tos, Sganzerla; Cannatelli (46' Giallombardo), Chiabotto (85' Sangare), Gerbino, Tuzza (69' Zanon), Pautassi; Aloia, Minaj. A disp: Ariello, Omorogbe, Giorcelli, Perseu, Capraro. All Nisticò

Chieri (4-3-3): Faccioli, Nesci, Becchi, Benucci, Silvestri; Silano (92' Ribaudo), Petracca, Ozara (89' Spunticcia); Edera, Henry, Guida (66' Borgna). A disp: Frattin, Sacco, Mammarella, Ferrara, Marino, Odello. All Molluso

Gol: Aloia 50', Borgna 73'

Ammoniti: Becchi, Benucci, Legal

Note: Faccioli para un rigore ad Aloia al 70'

Arbitro: Valerio Navarino di Taurianova, assistenti Michele Pagano di Brescia e Antonio Cafisi di Nocera Inferiore