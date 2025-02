Volley A2/F - La Bam Mondovì nella tana dell'Offanengo; Il Puma a caccia di punti salvezza

Puma, non fermarti ora! La Bam Mondovì, dopo aver racimolato quattro punti nelle prime due gare di Pool salvezza, chiude il trittico di gare ravvicinate affrontando in trasferta la Trasporti Bressan Offanengo. Per le pumine l'imperativo è vincere per accorciare le distanze dalla zona salvezza, oggi lontana quattro lunghezze.

La prova convincente di mercoledì scorso contro il Concorezzo ha riacceso le speranze nella truppa monregalese, che tuttavia dovrà puntare sulla continuità per rendere credibili le proprie aspirazioni. L'avversario di turno non è di certo tra i più agevoli, visto che parliamo della capolista della Pool salvezza. Formazione che solo all'ultima giornata di regular season ha visto sfumata la possibilità di entrare nelle dieci formazioni in lotta per la promozione.

Le cremasche possono contare su giocatrici di indubbia qualità, come l'opposto Melissa Martinelli, la schiacciatrice Rachele Nardelli e l'espertissima centrale Anna Caneva. Il Mondovì, inoltre, ritroverà nei panni di avversaria il libero Agata Tellone, che proprio nella passata stagione ha difeso i colori rossoblù. Arbitri designati per questo incontro sono Barbara Manzoni (Malgrate - MI) e Andrea De Nard (Belluno).

Come di consueto sarà possibile seguire il match in diretta streaming sul sito internet Volleyworld Tv previa registrazione. Al Pala Coim di Offanengo il fischio d'inizio è fissato per le questo pomeriggio alle 17.