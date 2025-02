Volley A2M. Cuneo-Ravenna 3-1, il presidente Costamagna: "Felice, ma chi ha fatto delle promesse le mantenga" [VIDEO]

Soddisfatto e pieno di adrenalina il presidente di Cuneo Volley, Gabriele Costamagna, al termine della cavalcata vincente della squadra contro Ravenna. Ma il numero 1 societario ha anche da togliersi qualche sassolino dalla scarpa e nel post partita si rivolge direttamente ad una parte delle istituzioni che, a suo dire, non avrebbe onorato gli impegni presi ad inizio stagione.

"È stato bellissimo - esordisce Costamagna -. Voglio ringraziare la famiglia Marino della Falegnameria GNG che ha contribuito a riportare Lubo Ganev a Cuneo, oggi special guest molto importante".

Poi il pensiero va alla vasta platea accorsa sulle tribune: "2000 spettatori ed un pubblico che raramente si vede anche in Superlega e che merita il nostro impegno. Ci tengo a ricordare che il nostro movimento oggi ha raccolto 2000 tifosi, ma anche quasi 200 famiglie tra volontari e settore giovanile, quasi 100 sponsor con 27 soci ed altri entreranno".

E l'affondo finale: "Noi ci crediamo fino i fondo e non amiamo essere presi in giro. Rappresento tutti ed è molto importante che chi ha fatto delle promesse le mantenga, altrimenti non va bene"..

QUI SOTTO IL VIDEO DELL'INTERVISTA A GABRIELE COSTAMAGNA: