Volley A2M. Talismano Lubo! Il bulgaro porta bene a Cuneo, che batte Ravenna 3-1 ed è ad un punto dai playoff

Lubo Ganev accende i cuori degli oltre 2000 presenti alla grande festa in onore del grande campione bulgaro, tornato davanti al suo pubblico dopo quasi 30 anni: in campo la squadra, dopo un avvio complicato, si esalta e conquista tre preziosissimi punti che la portano sulla soglia dei playoff i ragazzi di Matteo Battocchio i playoff Promozione. Primo, grande traguardo del tecnico piemontese.

Finisce 3-1 (20-25/25-20/25-16/25-20) la sfida tra MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Consar Ravenna, in una gara dove si è rivisto il pubblico delle grandi occasioni al palasport di San Rocco Castagnaretta: 1850 gli spettatori paganti, oltre 2000 quelli presenti con oltre 570 quelli portati sugli spalti da GMG Falegnameria, match sponsor di giornata, hanno letteralmente spinto i giocatori verso la vittoria.

Passata attraverso un avvio di partita davvero complicato, con l'attacco sotto i tacchi (19% contro il 62% avversario) e tanta tensione. Poi i biancoblu si sono sciolti e pur non essendo quella contro Ravenna la loro miglior gara in questo fondamentale, hanno pigiato l'acceleratore con il servizio mandando il tilt la ricezione avversaria. La Consar, che aveva iniziato in modo baldanzoso dai nove metri, ha iniziato a sbagliare mentre Cuneo è salita in cattedra e non ha più mollato la presa.

BENTORNATO, LUBO!

Un boato e tutti in piedi all'ingresso di Lubo Ganev, tornato in quello che per tre anni è stato il "suo" palasport ad inizio degli anni '90: abbracci e foto con i tifosi, saluti da parte delle autorità con la sindaca Patrizia Manassero e l'assessore a rappresentare il Comune, ma anche l'assessore regionale Marco Gallo, poi seduto a bordo campo a seguire e tifare l'impresa di Cuneo: "Questa città non solo merita una squadra, ma deve essere di alto livello. Torno sempre volentieri qui, anzi lo farò tutte le volte che me lo chiederanno. Perchè no, in A1!".

IL MATCH

Ravenna subito avanti nl primo set, 1-4, in avvio di match con un muro su Malavasi, l'ace di Russo ed il tocco sulle mani del muro piemontese da parte di Tallone. Cuneo si scuote restituendo il muro ad opera di Codarin (3-4), ma Pinali mette fuori la palla del nuovo +3 romagnolo (3-6). Cuneo torna a -1 con un muro di Volpato, poi pareggia a quota 7 e mette la freccia 9-7 con due aces di Codarin. Sotto la pressione del servizio del centrale cuneese Feri mette out la palla che costringe Valentini al time out sul punteggio di 10-7 per Cuneo. Ravenna si riprende, due punti di Tallone riportano i romagnoli sul 13-13 con Pinali che commette un altro errore in attacco: 13-14, stavolta è Battocchio a fermare il gioco. Alla ripresa arriva però il muro di Copelli su Pinali: break Consar (13-15) mentre entrano Allik per Malavasi e Maciel a rilevare Pinali nelle file della MA Acqua S.Bernardo. Pareggio Cuneo (17-17) sulla palla attaccata fuori da Feri, ma i piemontesi si bloccano: Canella ferma Volpato a muro e Ravenna, Maciel sbaglia un lungolinea e Ravenna scappa 17-20. Ancora un punto degli ospiti, Guzzo dalla seconda linea (17-21), poi c'è l'ace del 18-23 messo a segno da Feri con Tallone che firma il 20-25.

In altalena l'avvio del secondo set: Ravenna riparte col break sul muro di Copelli che ferma Pinali del 2-4, ma Volpato ferma Guzzo ed è parità a 5, poi Ravenna torna avanti 6-8 con l'ace di Guzzo al quale risponde Sette da zona 4 (8-8). Ancora un muro su Volpato (Copelli, 9-11) ed il centrale lascia il campo a Compagnoni. Un'invasione del muro piemontese al termine di un lungo scambio porta la Consare avanti di 3 punti sul 10-13. Il servizio di Allik prima costringe Feri all'errore in attacco (13-14), poi l'estone trova la parità con un ace diretto (14-14). Turno al servizio di Pinali: arriva il break del massimo vantaggio cuneese con un muro di Compagnoni su Guzzo, che si ripete con un mani e fuori che vale il +3 (16-19). Arriva anche il punto di Allik, diagonale vincente del 21-17, vantaggio che i biancoblu mantengono fino al set ball, 24-20, palla in rete di Tallone: chiude Codarin 25-20.

Nel terzo parziale il primo break va a Cuneo grazie all'errore in attacco di Tallone sul 6-4, Ravenna pareggia a 9 con l'ace di Copelli, poi per i piemontesi al servizio c'è Allik: un mani e fuori di Pinali (11-9), l'errore di Feri (12-9), una pipe vincente ed un ace dell'estone costringono Valentini al time out con Cuneo avanti 14-9.. Il muro di Compagnoni su Guzzo vale il +6 biancoblu (17-11), quello di Sottile su Tallone il 19-12, mentre l'attacco fuori dalla seconda linea di Guzzo consegna il set ball ai padroni di casa sul 24-16. Chiude al primo tentativo Allik in pipe.

Passa dalla P1 di Sottile il primo break per Cuneo nel quarto set: primo tempo di Compagnoni del 5-3, ma Codarin sbaglia l'attacco che consegna a Ravenna la parità a 5. Un gran muro a uno di Pinali su Feri riporta la MA Acqua S.Bernardo avanti di un break (6-4) che diventa 7-4 sull'ace di Allik. Pinali dà e toglie sbagliando l'attacco del 7-6, ma Guzzo lo imita e consegna il punto a Cuneo del nuovo +3 sul 10-7. Per Ravenna torna a farsi vedere Tallone che registra il punto del 10-9, ma dal centro Copelli sbaglia un attacco poi Allik trova le mani alte del muro avversario ed il tecnico romagnolo è costretto ad interrompere il gioco sul punteggio di 15-11 per i piemontesi. La Consar prova a rialzare la testa grazie al muro di Canella su Sette (15-13), ma il solito Allik dai nove metri la ricaccia indietro con il doppio aces del 18-13: altro time out ravennate. Passa ancora attraverso Tallone il tentativo di rimonta dei romagnoli: l'ex mette a terra il punto del 19-16, ma non è aiutato dai compagni con Copelli che mette fuori la palla del 21-16 mentre Pinali trova un millimetrico diagonale del 22-16. Ravenna prova l'ultimo disperato tentativo di rimonta ancora con Tallone, che prima mura Sottile (22-19)e poi trova il punto del -2 sul 22-20. Il muro di Compagnoni su firma il primo di 4 match ball dei piemontesi sul 24-20, ma chiude subito sette con un ace: 3-1 per Cuneo.