Alba, seconda tappa del torneo Promo Regionale di badminton

Si è svolta ad Alba nella palestra" Montessori”, con pieno successo di partecipazione e di pubblico, la seconda tappa del trofeo promo di badminton.

Questa volta sono entrati in scena anche i doppi.

Per l’Alba Shuttle Badminton, nella categoria under 13 bel secondo posto della coppia Battaglino Oliver e Pelassa Gaia, in terza posizione brillante torneo per Adele Barbero e Emilia Arione.

Nella categoria under 17 si sono guadagnati una eccellente vittoria Carlo Alberto Gallarato e Federico Bosio, in seconda posizione le brave Wissal Sdiri e Lucrezia Galtieri, medaglie di bronzo meritate per Aime Iacopo e Bosio Alessandro.

Nella gara di singolare under 17 netta vittoria per Sara Ababei e nell’under 13 per Gaia Pelassa. Nelle prove di abilità per gli under 10, hanno partecipato con ottime prestazioni Tiberio Iberti, Tommaso Cavallo e Saini Jasprit.