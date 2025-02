Bandierine per la pace a Racconigi

Il progetto nasce con l'intento di trasformare Racconigi in un simbolo vivente di pace e riflessione. Invitiamo tutti i cittadini a esporre sui propri balconi le bandierine di preghiera tibetane, realizzate con materiali riciclati, per lanciare un messaggio di speranza in un periodo segnato da conflitti e tensioni globali.

Le bandierine, decorate con i tradizionali mantra buddisti, rappresentano un simbolo universale di armonia, compassione e fratellanza tra i popoli. Ogni striscia composta da 20 bandierine sarà fornita dall'Associazione "Le Serre" al costo simbolico di 10 euro, destinato esclusivamente alla copertura delle spese di produzione. La distribuzione avverrà su prenotazione nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì mattina presso la nostra sede in via Michelangelo Castelli n. 3.

Un concorso fotografico per coinvolgere la comunità

Per rendere l’iniziativa ancora più partecipativa, abbiamo lanciato un concorso fotografico aperto a tutti i cittadini. Partecipare è semplice:

Scatta una foto del tuo balcone decorato con le bandierine tibetane.

Pubblicala su Instagram con l’hashtag #BandierinePerLaPaceRacconigi e tagga la pagina ufficiale dell’Associazione "Le Serre".

Condividi il messaggio invitando amici e vicini a partecipare, creando una rete di balconi decorati in tutta la città.

Le foto più belle, originali e significative saranno selezionate da una giuria composta dai membri dell’associazione. I vincitori riceveranno una pergamena di partecipazione come riconoscimento per il loro contributo creativo alla diffusione del messaggio di pace e solidarietà. Le immagini premiate saranno inoltre pubblicate sui canali ufficiali dell’associazione.

Un invito alla riflessione collettiva

In un’epoca in cui i conflitti internazionali ci toccano sempre più da vicino, crediamo che ogni piccolo gesto possa essere un contributo concreto per sensibilizzare le persone sull’importanza della pace. Esporre una bandiera dal proprio balcone è un atto simbolico ma potente, un segnale visibile che unisce la comunità in un unico messaggio di speranza.