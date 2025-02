Envie: addio all'imprenditore Riccardo Pezzolato pioniere dell'industria forestale e agricola

Riccardo Pezzolato, fondatore della Pezzolato Spa di Envie, si è spento oggi all'età di 77 anni, dopo breve malattia.

Imprenditore visionario e pioniere nel settore della meccanizzazione forestale e agricola, ha lasciato un segno indelebile nell’industria grazie alle sue intuizioni innovative e alla determinazione che hanno reso la sua azienda leader nel settore.

La Pezzolato è oggi un punto di riferimento nella produzione di cippatrici, (macchinario che sminuzza rami e scarti di potature, utilizzabili poi per il riscaldamento a biomassa), ma anche seghe, spaccalegna e impianti per il compostaggio, con una presenza non solo in Italia, ma anche in Europa, soprattutto in Francia e Germania con rivenditori in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Australia, dalla Nuova Zelanda al Giappone.

Riccardo Pezzolato iniziò la sua carriera a metà degli anni ‘70, lavorando in proprio come meccanico.

La sua prima intuizione lo portò a costruire seghe per legna da ardere, un’idea che riscosse immediato successo e rese necessaria l’assunzione dei primi operai.

Da quella piccola officina nacque un’industria modernamente attrezzata, che nel corso dei primi vent’anni subì una vera e propria metamorfosi.

Sin dall’inizio, Pezzolato comprese l’importanza delle energie alternative, anticipando le necessità del mercato con soluzioni innovative e sostenibili come la trasformazione dei residui di potatura in cippato, da utilizzare come combustibile per impianti di riscaldamento a biomassa.

Negli anni ’80, l’azienda sviluppò il taglio a disco, un’innovazione che migliorò l’efficienza e la sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno.

Dagli anni 2000, la Pezzolato ha progettato e realizzato impianti completamente automatizzati, per rispondere alle esigenze del mercato.

Oggi, la Pezzolato è un’azienda leader nel settore a livello mondiale nella progettazione e produzione di macchine per la lavorazione del legno e la gestione dei materiali organici e conta oltre 130 dipendenti.

Nel 2019 la Pezzolato si era aggiudicata una commessa da parte del Quirinale per la fornitura di una macchina cippatrice, per la tenuta a disposizione dei Presidenti della Repubblica italiani a Castelporziano, da utilizzare nel suo grande parco.

Oltre alla grande passione per il suo lavoro, Riccardo Pezzolato era profondamente impegnato nel sociale e nella vita civile di Envie.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel paese della valle Po e anche nel settore imprenditoriale.

Lascia la moglie Pieranna Rebuffo, i figli Alberto con Rosanna, Nicolò con Michela, gli adorati nipoti Elia ed Anita, il fratello Giovanni, le sorelle Milena ed Elide, i nipoti.

La salma è esposta nelle camere mortuarie della Residenza “Cesare Buzzi” di Envie dalle 16 di oggi, domenica 23 febbraio.

Il rosario sarà recitato domani, lunedì 24 febbraio alle 20,30 nella Residenza "Cesare Buzzi” di Envie .

I funerali avranno luogo martedì 25 febbraio alle 15 nella parrocchia San Marcellino di Envie partendo dalla “Residenza Cesare Buzzi” alle 14,45.

Dopo la funzione religiosa la salma sarà tumulata nel Cimitero Envie.

Per desiderio dei familiari, non fiori, ma opere di bene in sua memoria.