Fossano, sbanda e urta le altre auto parcheggiate

Intorno all'1 di questa notte 23 febbraio incidente nel centro di Fossano. Stava percorrendo via Verdi quando sbanda e urta le altre auto.



Fortunatamente non sono stati registrati feriti nello scontro. Sul posto sono comunque intervenuti i sanitari dell'equipe del 118, i carabinieri per i rilievi del caso e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza auto e area.