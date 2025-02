I Fantastici Quattro di nuovo agli inizi

Non si può parlare di ritorno, perché in realtà sono presenti da sempre nell’immaginario degli appassionati di fumetti, però è indubbio che I Fantastici 4, grazie al recente teaser trailer del nuovo film “I Fantastici Quattro - Gli inizi” (uscita annunciata per luglio 2025), stiano vivendo una nuova ribalta. Si tratta degli eroi più iconici dell’Universo Marvel, condividono questo primato con Spider-Man. Per i fumettofili italiani poi, rappresentano un ricordo d’infanzia legato a “SuperGulp”, il primo format per ragazzi a portare nel nostro paese, sulla Rai, i cartoni animati dei supereroi.

Il quartetto creato nel 1961 da Stan Lee e Jack Kirby vanta un alto numero di trasposizioni televisive e cinematografiche, tanto da costituire un primato tra i personaggi delle nuvole parlanti.



“I Fantastici Quattro”, disegni di Jack Kirby

Ma facciamo un attimo mente locale sui protagonisti, a beneficio di quanti avessero dimenticato i loro nomi e le loro caratteristiche.

Reed Richards, Ben Grimm, Johnny e Susan Storm (questi ultimi due fratello e sorella), partecipano a un volo sperimentale durante il quale vengono investiti da un fascio di raggi cosmici. Al loro ritorno sulla terra scoprono di aver acquisito poteri straordinari.

Reed Richards, geniale scienziato che da questo momento in poi si farà chiamare Mister Fantastic, è in grado di allungare il suo corpo o parti di esso come un elastico, o come gomma. Susan Storm diventa la donna invisibile. Suo fratello Johnny, in grado di incendiarsi e volare, prende il nome di Torcia Umana. Ben Grimm si trasforma in un mostruoso essere di pietra dalla forza erculea, La Cosa.

I quattro decidono di mettere i loro poteri al servizio dell’umanità. Non indossano maschere, caso rarissimo nel mondo supereroistico, ma solo delle tute azzurre con un 4 stampato al centro del petto.

In più di 60 anni di storia editoriale, hanno salvato il mondo infinite volte, affrontando nemici all’apparenza onnipotenti, come Galactus, Silver Surfer, Doctor Doom, il popolo alieno degli Skrull (celebri e leggendari gli scontri con il Super Skrull, dotato di tutti e quattro i loro poteri) e molti altri.

Sono peraltro la famiglia di supereroi più “omaggiata” al mondo da emuli più o meno simili. Basti pensare agli Impossibili di Hanna&Barbera, agli Incredibili della Pixar, ad alcuni dei Mega Minions di Cattivissimo Me 4 e, non ultimo, anche alla storia omaggio/parodia realizzata sul Topolino numero 3609 dello scorso gennaio, appartenente al crossover Disney/Marvel “What if…”, ciclo di cui abbiamo già parlato in questa rubrica.





“Gli Incredibili” della Pixar

Ma torniamo alle trasposizioni cinematografiche e televisive.

Abbiamo già citato i cartoni portati in Italia dal programma “SuperGulp”, risalenti al 1967.

Segue la serie animata del ‘78 “The Fantastic Four”. Curiosa, in questo caso, la sostituzione della Torcia Umana, con un robottino di nome “Herbie”. C’è chi dice che il fatto dipendesse da una questione di diritti, altri sostengono che le istituzioni americane dell’epoca abbiano temuto che i bambini potessero tentare di emulare il personaggio dandosi fuoco o cercando di spiccare il volo da una finestra.

La Torcia comunque torna nella serie animata del 1994 (“I Fantastici 4”) e anche in quella del 2006 (“I Fantastici 4 – I più grandi eroi del mondo”).

Il primo lungometraggio dedicato al quartetto, “The Fantastic Four”, è invece anch’esso del 1994, ma costituisce il curioso caso di un film che non è mai stato distribuito nei cinema, né altrove. I motivi sono legati a un complesso gioco di acquisizione e mantenimento dei diritti. Oggi è visibile in lingua originale su Youtube.

Per avere un vero film su Richards e soci bisogna attendere “I Fantastici Quattro”, del 2005. Protagonisti Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans (futuro Captain America degli Avengers) e Michael Chiklis.

Nel 2007 lo stesso cast interpreta il sequel “I Fantastici Quattro e Silver Surfer”.

Nel 2015 si ricomincia daccapo con il reboot “I Fantastici Quattro”, interpretati stavolta da Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan e Jamie Bell.

Ora, posto che i due film del 2005 e del 2007 sono ottimi prodotti, conformi al fumetto e dotati di quelle potenzialità che avrebbero potuto dar luogo ad altri sequel, non si capisce la necessità del reboot del 2015, che infatti ha avuto scarso successo.

Anche per questo il sottotitolo e alcuni fotogrammi del teaser trailer del nuovo film spaventano un po’: di nuovo il volo sperimentale? Di nuovo Galactus? Sembra quasi un altro reboot che non vuole essere chiamato reboot.

Ci sono, in realtà, particolari che fanno sperare che talune sequenze siano dei flashback, data la scenografia molto anni ‘60. Magari da lì si torna ai giorni nostri, chissà... Potremmo forse vedere in azione Franklin Richards, il figlio di Mister Fantastic e della Donna Invisibile?

L’ipotesi alternativa potrebbe essere un tentativo della Marvel di mettere a posto quel popò di confusione generata dall’uso del multiverso (sono i F4 di un’altra Terra?) e dai vari “blip” (schiocchi di dita) avvenuti nel ciclo degli Avengers. In questo caso, sarà davvero interessante vedere quale sarà la soluzione proposta.

Il cast del nuovo lungometraggio è composto da Pedro Pascal (Mister Fantastic), Vanessa Kirby (Donna Invisibile, l’attrice non è parente ma la coincidenza del cognome impressiona), Joseph Quinn (Torcia Umana) e Ebon Moss-Bachrach (La Cosa).

Il teaser trailer ci rivela che la Torcia Umana e il robottino Herbie convivranno nella stessa trama, forse le istituzioni americane oggi hanno più fiducia nell’intelligenza dei bambini.

Oppure i bambini leggono sempre meno i fumetti.

Chissà.

Il film svelerà il suo arcano il prossimo 25 luglio.

Noi invece ci rileggiamo, come al solito, la prossima settimana.