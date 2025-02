Milleproroghe e infrastrutture, Bergesio (Lega): “Dalla Lega misure di buon senso per risolvere problematiche che rallentano opere pubbliche”

“Il Decreto Milleproroghe 2025 mira a garantire continuità, efficienza e risoluzione di problematiche urgenti in diversi settori chiave. Grazie ad una serie di emendamenti proposti dalla Lega si interviene anche in materia di infrastrutture e trasporti, con misure che snelliscono e agevolano la programmazione e la realizzazione delle opere. In particolare è stato prorogato di un anno il termine per la rendicontazione degli interventi relativi al programma di messa in sicurezza e realizzazione di ponti sul Po. Inoltre, al fine di accelerare i lavori di realizzazione della diga foranea di Genova e del tunnel sub portuale è stato presentato e approvato un emendamento che prevede la facoltà, fino al 31 ottobre 2026, per il commissario straordinario di poter assumere ogni determinazione necessaria per l’affidamento, l’avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori. Poi, come ampiamente richiesto a gran voce dalle categorie, è stata differita l’entrata in vigore dell’effettiva operatività delle linee guida in materia di trasporti eccezionali, e continuerà così ad applicarsi la disciplina transitoria fino all’adozione di un nuovo e semplificato Piano Nazionale. È stata prorogata al 31 dicembre 2025 la norma che consente la stipulazione di tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo da parte del comandante della nave o dall'armatore o da un suo procuratore, semplificando le procedure. Sono state prorogate le norme relative all’attività del commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, al fine di garantire l’effettiva e celere esecuzione dei lavori. E’ stata approvata la proroga della norma sugli ispettori ausiliari per le revisioni che consente di ridurre il sovraccarico nelle motorizzazioni civili. Sono state infine approvate la proroga fino al 30 settembre 2025 dei brevetti degli assistenti bagnanti e il differimento alla stessa data dell’entrata in vigore del decreto ministeriale che alza l’età dei bagnini dai 16 ai 18 anni, al fine di evitare la carenza di organico in vista della prossima stagione estiva. A tutto ciò si aggiunga che è stato approvato un ordine del giorno proposto dalla Lega in cui si impegna il Governo a valutare l’esonero del pedaggio sull’autostrada A6 Torino-Savona fino alla conclusione dei lavori in corso. Un insieme di misure che attestano l’impegno della Lega a favore delle opere indispensabili per garantire la sicurezza dei cittadini e migliori infrastrutture, che gli italiani attendono da decenni”.

Così il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio commenta gli emendamenti presentati dai parlamentari della Lega per il settore delle infrastrutture e dei lavori pubblici ed inseriti nel decreto Milleproroghe.