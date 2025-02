Montezemolo in lutto per la scomparsa di Serafina Scarzella, storica collaboratrice della parrocchia

Lutto a Montezemolo per la scomparsa di Serafina Scarzella, che si è spenta all'età di 96 anni, venerdì 21 febbraio, presso la residenza "La Torre" di Castelnuovo d Ceva, dove da tempo era ospite.

Ricordata con affetto e molto stimata in paese, per oltre sessant'anni è stata collaboratrice del parroco di Montezemolo, don Gianni Calleri, occupandosi della canonica e della parrocchia di San Benedetto dove non ha mai fatto mancare cura negli arredi e splendidi fiori che spesso provvedeva lei stessa a coltivare.

Lascia i nipoti Giancarlo, Mariateresa, Marco, Mariacarla e Roberto con le rispettive famiglie. I pronipoti Stefano, Ernico, Mirella, Luca, Viviana ed Eleonora.

La veglia di preghiera si terrà questa sera alle 17 nella parrocchia di San Benedetto a Montezemolo dove, lunedì 24 febbraio alle 15, verranno celebrati i funerali