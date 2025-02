Non solo odontoiatria di eccellenza: la Clinica Salzano Tirone punto di riferimento anche per la formazione

Il nuovo anno è iniziato da poco ma i progetti sono già tanti per questo 2025 che si prospetta di ulteriore crescita, con l'obiettivo di apertura del nuovo Dental Point a Bra, senza perdere di vista il consolidamento e il radicamento sul territorio di Cuneo, dove tutto è nato.

Stiamo parlando della Clinica odontoiatrica Salzano e Tirone, punto di riferimento per l’eccellenza nel settore dentale.

Il 2024 si è chiuso, ancora una volta, con risultati importanti e una crescita significativa.

Il gruppo ha registrato un fatturato complessivo superiore a 9,5 milioni di euro, segnando un incremento del +10% rispetto all’anno precedente, un risultato che riflette non solo la solidità del modello operativo, ma anche la capacità di innovare e rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Senza dimenticare l'aspetto del management, ambito in cui i due fondatori della clinica, Stefano Salzano e Federico Tirone, sono diventati punto di riferimento a livello nazionale, grazie alle strategie imprenditoriali che li hanno portati "Da zero all'impero", il titolo di una loro pubblicazione editoriale e di un loro sempre seguitissimo corso.

Un impero costruito sulla passione, l'impegno e la visione, pilastri e fondamenta di un successo che dura da oltre 15 anni.

Con una mission ben chiara: garantire cure odontoiatriche di altissimo livello con un approccio innovativo e sempre orientato al paziente, come evidenzia il dott. Salzano.

I risultati sono frutto di un impegno continuo nella formazione e nella valorizzazione delle competenze, elemento fondamentale per il progresso del settore odontoiatrico, "frutto di un lavoro di squadra, che coinvolge professionisti altamente qualificati e una filiera che cresce continuamente con la struttura", per il dott. Tirone.

La crescita della clinica, infatti, non è solo un successo interno, ma ha generato un impatto positivo sull’intera filiera produttiva. Non solo tre nuovi Dental Point, a Mondovì, Saluzzo e presto a Bra, per portare l'eccellenza più vicina ai pazienti, che arrivano da tutta la provincia e oltre, ma anche l'espansione del laboratorio odontoprotesico Rolando Cerato, da anni partner della clinica all'insegna dell'eccellenza.

Il laboratorio ha triplicato le proprie dimensioni per far fronte all’aumento della domanda e garantire un supporto adeguato alla mole di lavoro generata dalla clinica. Questo sviluppo testimonia come il progresso di Salzano e Tirone si traduca in benefici concreti per l’ecosistema imprenditoriale e professionale che gravita attorno al settore odontoiatrico del territorio.

Salzano e Tirone sono orgogliosi di contribuire al progresso economico e sociale del territorio attraverso la loro attività. Il loro impegno è quello di migliorare continuamente, offrendo ai pazienti un servizio che combini eccellenza e innovazione. E non manca l'attenzione concreta al contesto in cui operano e in cui lavorano da anni, con le sponsorizzazioni e il sostegno alle realtà sportive e culturali della zona.

Perché crescere vuol dire anche far crescere. Ed è ciò che fanno loro stessi e i loro collaboratori, grazie ad una formazione e ad un aggiornamento continui.

La formazione è un must per chi lavora nella Clinica Salzano Tirone. Così come lo è la formazione dei colleghi odontoiatri di tutta Italia, che seguono i corsi tenuti dai dottori Salzano e Tirone nel loro Centro a pochi passi dalla Clinica. Anche in questo ambito l'attenzione e la cura dei dettagli è massima, grazie ad una sala multimediale di ultima generazione.

Quella del Centro di formazione odontoiatrica è una delle attività in maggiore espansione in seno alla clinica. Uno sviluppo che ha coinvolto anche il laboratorio odontoprotesico Rolando Cerato, in una partnership ormai consolidata. Cuneo, pur ai confini dell'impero e fuori dalle grandi direttrici, è diventata punto di riferimento anche in questo ambito, con i corsisti in arrivo da tutta Italia. Già sold out i prossimi appuntamenti in programma.

Un'occasione, quella dei corsi, che è anche promozione del territorio, con cene nei migliori ristoranti della provincia, visite guidate nelle più prestigiose cantine delle Langhe ed esperienze di scoperta delle eccellenze della Granda. Tirone, grande appassionato di alta cucina e di enologia, ha saputo innovare anche in questo, trasformando delle esperienze di formazione in momenti di conoscenza a 360 gradi.

Perché la Clinica Salzano Tirone è un modello anche sotto questo aspetto. Non solo in Italia.

Il dottor Tirone, la prossima settimana, sarà a Pechino, dove terrà un corso per oltre 200 medici dentisti cinesi per spiegare i protocolli e le modalità operative della clinica cuneese anche in estremo Oriente. Tirone si fermerà per una decina di giorni, invitato da alcuni professori dell'Università di Odontoiatria di Pechino. Un'esperienza importantissime e sicuramente arricchente, che evidenzia una volta di più come il nome della Clinica odontoiatrica Salzano Tirone abbia varcato i confini dell'Europa.

Perché qui è a 360 gradi anche l'offerta delle cure. Salzano ama usare l'espressione chiavi in mano: dalla diagnosi, alle radiografie di ultima generazione, all'anestesista che effettua la sedazione cosciente, tutto viene offerto in un'unica sede. Senza contare il parcheggio, gli orari estesi, la possibilità di trovare risposte alle urgenze.

Questo modello caratterizza anche i Dental Point, dove i protocolli che vengono applicati sono gli stessi della Clinica madre, frutto di anni di studio ed esperienza. E dove si lavora con grande passione e attenzione. Mettendo al centro il paziente, che grazie ad un modello di gestione efficace e puntuale, qui trova soddisfatta ogni sua esigenza.

In un contesto altamente competitivo e in continua trasformazione, Salzano e Tirone dimostrano come una visione chiara e una strategia ben definita possano tradursi in risultati tangibili. Il gruppo si prepara ad affrontare anche questo 2025 con l’entusiasmo e la determinazione che da sempre lo contraddistinguono, con consapevolezza delle sfide, ma anche delle opportunità che il futuro riserva.

Informazione sanitaria ai sensi della legge n. 248 (04/08/2006) e legge n. 103 (del 10/08/2023) - direttore sanitario dott. Stefano Salzano, odontoiatra iscr. Albo odontoiatri n 488 di cuneo - Clinica Odontoiatrica Salzano Tirone srl - p.iva 03301160044