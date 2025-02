Paris terzo in SuperG a Crans Montana

(Adnkronos) - Podio azzurro con Dominik Paris nel SuperG di Crans Montana. Per il velocista italiano è il 48esimo podio grazie al terzo posto con il tempo di 1.21.92 alle spalle del padrone di casa, il campione svizzero Marco Odermatt, in 1.21.53, al 45esimo successo in carriera e l'ottavo di questa stagione. Alle sue spalle il connazionale Alexis Monney in 1.21.81. Ottimo quinto posto per l'altro azzurro Mattia Casse. Gran gara anche per Christof Innerhofer, che chiude 12esimo.