Rateizzazione cartelle, fino a 120mila euro in 7 anni con semplice richiesta

(Adnkronos) - Con una semplice richiesta, senza quindi dover allegare alcuna documentazione, dal primo gennaio 2025 è possibile rateizzare fino a 7 anni (84 rate mensili) una somma fino a 120mila euro (il tetto vale per ogni singola istanza). Quindi più tempo per mettersi in regola, tenuto conto che fino allo scorso anno era possibile la rateizzazione senza documentazione fino a 72 rate. Il sito on line dell'Agenzia delle entrate Fiscooggi spiega le novità contenute nel decreto legislativo di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Per ottenere da 85 rate a 120 (10 anni) è invece necessario comprovare la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economico-finanziaria, secondo i nuovi criteri fissati. Anche per importi superiori a 120mila euro l’istanza di dilazione va sempre documentata e può essere concessa fino a un massimo di 120 rate (10 anni). Il numero di rate ottenibili varia in base alla valutazione della documentazione necessaria a verificare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

Attraverso il servizio 'Rateizza adesso', disponibile nell’area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, si può presentare la domanda di pagamento a rate, ottenere direttamente il piano e pagare la prima rata. Il servizio consente di visualizzare i documenti interamente rateizzabili (cartelle e avvisi) con il relativo importo, selezionare gli atti, scegliere il numero di rate fino a un massimo di 84 e inviare la richiesta, ricevendo in tempo reale l’esito e via mail il provvedimento di accoglimento, il piano e i moduli di pagamento.

Nei casi di provato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria intervenuto dopo la concessione della prima dilazione, Ader può concedere la rateizzazione in proroga. Per richiedere la proroga, concedibile una sola volta a condizione che non sia intervenuta la decadenza del piano oggetto dell’istanza, il contribuente deve compilare il modello rdp, allegando la relativa documentazione nello stesso indicata, a seconda del soggetto richiedente.

Verificato l’effettivo peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, per la determinazione del numero massimo di rate concedibili si applicano le regole valide per le richieste di rateizzazione 'documentata'.