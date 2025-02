Roma, incidente sulla Tiburtina: morto un 34enne, grave una ragazza

(Adnkronos) - Un giovane di 34 anni è morto, grave la ragazza in auto con lui. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi a Roma, intorno alle 4 di questa notte, in via Tiburtina. Una Mazda 6, nella quale si trovavano la vittima, la 27enne ferita e un terzo giovane di 33 anni non in gravi condizioni, tutti romeni, sarebbe l'unico veicolo coinvolto.

Alla guida della vettura c'era il 34enne morto sul colpo. La vittima avrebbe perso il controllo del veicolo finendo la corsa contro il semaforo in via Tiburtina, all'altezza di via Furio Cicogna. Il 33enne e la 27enne sono stati trasportati rispettivamente all'ospedale Sandro Pertini e al Policlinico Umberto I. Chiuso dalla Polizia Locale il tratto interessato di via Tiburtina, in direzione centro. Tuttora in corso le indagini da parte del IV Gruppo Tiburtino per risalire all’esatta dinamica di quanto accaduto.