A Barge la commemorazione nell'80° anniversario dell’eccidio di Crocera

In occasione dell’80° anniversario dell’Eccidio di Crocera di Barge, avvenuto il 26 febbraio 1945, sabato 22 febbraio si è tenuta una cerimonia commemorativa in località Crocera di Barge per rendere omaggio ai partigiani che persero tragicamente la vita: Bartolomeo Bessone (Vanovic), Pietro Dana Borga (Gucia), Dante Di Lorito (Silvano), Carlo Muraca (Pizzo) e Giovanni Spadafora (Lampo).

I cinque partigiani, appartenenti alla 4ª e alla 105ª Brigata della “1ª Divisione d’Assalto Garibaldi”, furono catturati in precedenza dai repubblichini della Brigata Nera di Pinerolo, guidati dal noto Spirito Novena. L’operazione mirava a reprimere i pochi garibaldini rimasti in Valle Infernotto, già messi a dura prova dal rigido inverno appena trascorso. Le vittime avevano un’età compresa tra i venti e i ventisette anni.

L’eccidio si consumò nel punto in cui oggi si trova la rotatoria che conduce a Barge, accanto alla quale è stato eretto un cippo commemorativo.

La cerimonia ha avuto inizio con l’alzabandiera, seguito dall’intervento del vicesindaco di Barge, Maurizio Beltramo.

All’evento hanno preso parte sindaci, vicesindaci e rappresentanti delle amministrazioni comunali dei paesi vicini. Successivamente, si è celebrata la messa nella parrocchia della Crocera.