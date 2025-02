A Ceva si presenta "Parole di donne", nuovo libro di Paola Scola

“Parole di donne – 51 ritratti al femminile” è il nuovo libro di Paola Scola, cebana, giornalista e scrittrice.

Si tratta della raccolta di 51 ritratti dedicati ad altrettante (o forse più) donne che l’autrice ha conosciuto nel corso della sua esperienza professionale e che hanno lasciato un segno nel suo bagaglio di storie e memoria.

In uscita con ArabaFenice Libri a inizio marzo, verrà presentato in biblioteca a Ceva venerdì 7 marzo, alle 21. In copertinaun’opera originale del pittore Tanchi Michelotti, concessa per l’occasione.