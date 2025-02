Alla biblioteca di Bra organizza una serie di incontri con gli autori

A partire dal mese di marzo la Biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra organizza una serie di incontri con importanti autori dal titolo “Libri da vicino”. Si comincia martedì 4 marzo 2025 con Orso Tosco, che alle 20,30 illustrerà il suo libro “La controra del Barolo” (edizioni Rizzoli). Dialogherà con l’autore Fabrizio Biolè, collaboratore della testata Cuneo24.it.

Il programma prosegue con l’incontro con Elvis Novelli, che il 24 marzo alle 20,30 presenterà “Il popolo delle mille ere” (edizione Il Papavero); a dialogare con lui la bookblogger di #scoperteletterarie Ilaria Daniele. Il 28 marzo sarà la volta di Benedetta Bofiglioli, che alle 9,30 presenterà “Incorporea” (edizione Edt-Giralangolo); l’incontro è dedicato alle classi dell’Istituto superiore Ernesto Guala di Bra. Il 14 aprile alle 18,30 la biblioteca braidese ospiterà Simone Saccucci con il suo libro “L’ultima ferita” (edizione Edt-Giralangolo). Chiude la rassegna l’appuntamento con Serena Archer in programma per il 12 aprile alle 17. L’autrice presenterà il suo libro “Sogni e scintille – The Hidden Society 3”. A dialogare con lei la bookblogger di #giulialeggecose Giulia Pes.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito senza necessità di prenotazione e si svolgono nei locali di via Ernesto Guala 45.

L’iniziativa rientra nell’ambito del del progetto “Il piacere della Lettura”, realizzato grazie al contributo della Fondazione CRC. Maggiori info chiamando lo 0172-413049 o scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it.