Avis Madonna del Pilone: un 2024 di crescita, partecipazione e solidarietà

Molti volontari e molti giovani si sono riuniti mercoledì 12 febbraio - presso gli spazi del Centro Incontro - Bocciofila della Frazione Falchetto - per l’Assemblea Annuale della Sezione Avis Madonna del Pilone guidata dal Presidente Claudio Testa che, per l’occasione, ha esposto gli ottimi risultati ottenuti nel 2024 ed annunciato le attività in previsione per il 2025, alla presenza del Presidente Avis Provinciale Flavio Zunino.

Durante l'Assemblea Annuale, che ha avuto anche un carattere elettivo, è stato accolto in Consiglio un nuovo giovane membro, segno di un crescente interesse da parte delle nuove generazioni nell'entrare a far parte di una comunità. Questo importante ingresso rappresenta un chiaro messaggio di rinnovamento e vitalità, confermando la capacità dell’organizzazione di attrarre e coinvolgere i giovani, offrendo loro un'opportunità di partecipazione attiva e condivisione dei nostri valori.

COSA È EMERSO DURANTE L’ASSEMBLEA

Il 2024 ha confermato la crescita della Sezione che, con 25 nuovi membri (16 uomini e 9 donne), oggi conta 188 donatori attivi. Numeri che hanno portato alla raccolta, tra sangue intero e plasma, di 379 sacche, contro le 353 dell’anno scorso.

Complice di questo successo anche l’organizzazione di quattro donazioni collettive durante l’anno, unita a eventi come la Maxi Grigliata del Donatore del 10 giugno, la tradizionale Festa Sociale del 29 settembre e tante altre iniziative di comunità, sempre molto partecipate.

GLI ELEMENTI CHIAVE DELLA SEZIONE

Tra gli asset portanti della Sezione il Presidente Claudio Testa ha rintracciato la comunicazione social e stampa, elemento fondamentale per far conoscere le iniziative Avis, per informare la comunità e per divulgare la cultura del dono.

Su Instagram la Sezione ha infatti raggiunto i 6.600 followers, confermandosi l’Avis Comunale con più followers in Italia.

Oltre alla comunicazione, un grosso punto di forza è stato rintracciato anche nell’impegno del direttivo e nella presenza di tanti giovani che partecipano attivamente con entusiasmo ed energia.

La possibilità, infine, di ricevere il 5X1000, nel 2024 ha permesso di ricavare 1.350 euro per la Sezione.

A precedere l’assemblea, la messa di Don Giuseppe Brunato, durante la quale si sono ricordati tutti i defunti della Sezione.

"Il 2024 è stato un anno pieno di energia, partecipazione e tante preziose donazioni. Per questo motivo, oltre ai membri del Consiglio Direttivo che hanno lavorato con me in maniera generosa e senza risparmiarsi, ci tengo molto a ringraziare tutti i soci e volontari affezionati della Sezione. Tutte persone che, grazie al loro impegno e al loro profondo senso di comunità, hanno dato il loro contributo per arruolare tanti nuovi donatori" - afferma Claudio Testa, Presidente Avis Madonna del Pilone -. "Ogni donazione non è solo un atto di solidarietà, ma un atto che salva vite. Una testimonianza concreta di quello che significa essere parte di una comunità che sa cosa vuol dire prendersi cura dell’altro, senza chiedere nulla in cambio se non la consapevolezza di aver fatto del bene".