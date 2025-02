Bra, passaggio di testimone al Monastero delle Sorelle Clarisse

Nei giorni scorsi la comunità delle Clarisse di Bra ha scelto le sorelle che ne guideranno il cammino nel prossimo triennio: suor Anna Serena come madre e suor Carla Cristiana come vicaria. L’annuncio è arrivato durante la serata del Sabato della Parola, il 15 febbraio scorso.

Suor Anna Serena, già madre abbadessa del monastero di Boves, raccoglie così il testimone da suor Carla Cristiana che ha guidato la fraternità dal mese di febbraio 2022. Inizia così un nuovo cammino per tutta la comunità.

Le Clarisse sono una comunità di sorelle di vita contemplativa che vivono in clausura secondo la regola di Santa Chiara d’Assisi, dedicandosi alla preghiera, alla meditazione della Parola di Dio, con tempi che comprendono anche il lavoro in un clima di fraternità e di semplicità. Le Clarisse a Bra si dedicano soprattutto nella produzione di particole e ostie non solo per le chiese della nostra città, ma anche per quelle limitrofe e non solo.

Altri piccoli lavori sono il confezionamento di corone del rosario, icone incollate su legno, pergamene scritte in gotico, la decorazione di candele e di ceri pasquali. Pur nel rispetto della loro forma di vita le sorelle vivono con disponibilità e gioia l’incontro con tante persone che chiedono un conforto nella preghiera.

La chiesa del monastero in viale Madonna dei Fiori 3 è sempre aperta dalle ore 7 alle ore 19 e concede la possibilità di partecipare alla preghiera dal lunedì al venerdì con il canto delle Lodi alle ore 7.10, il Rosario alle 7.40, il canto del Vespro alle 17.25 e la Santa Messa alle 18. La domenica la Messa è alle ore 8.30.

Sempre la domenica, a partire dalle 15.30, viene esposto il Santissimo Sacramento per l’adorazione silenziosa che termina alle 17.30 con il canto del vespro. Per coloro che desiderano affidare alla preghiera delle sorelle una loro specifica intenzione in fondo alla chiesa è possibile trovare una piccola cassetta che raccoglie le diverse preghiere: le sorelle quotidianamente le raccolgono e le presentano al Signore. Inoltre dal lunedì al giovedì, dalle ore 8 alle ore 17, ininterrottamente, vi è l’adorazione eucaristica.

È commovente vedere come tante persone varcano la soglia della chiesa per una sosta ristoratrice alle radici del silenzio e dell’incontro con Dio. Insieme ai diversi monasteri della federazione delle Clarisse di Lombardia, Piemonte e Liguria anche le nostre Clarisse di Bra hanno voce e spazio nel sito web attraverso i loro commenti periodici del Vangelo festivo su questa testata.

Tutte insieme operano in comunione e letizia, per una testimonianza di unità e fratellanza nel nome di San Francesco e Santa Chiara.