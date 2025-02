Costigliole Saluzzo: incontro sulla viabilità con l'assessore regionale Marco Gabusi

L'assessore regionale ai trasporti Marco Gabusi, venerdì 21 febbraio, ha incontrato nel Municipio di Costigliole Saluzzo le autorità locali per discutere della viabilità della zona.

Presenti all'incontro, oltre al sindaco di Costigliole Fabrizio Nasi, anche il vice Nicola Carrino con gli amministratori di Costigliole, il primo cittadino di Busca Ezio Donadio, l’assessore alla Montagna Marco Gallo, il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia e il presidente dell’Unione Montana Valle Varaita e consigliere provinciale Silvano Dovetta.

Costigliole Saluzzo si trova su una direttrice molto trafficata che collega Saluzzo a Cuneo, un'area che negli ultimi anni ha visto una crescita economica significativa. Questa vivacità imprenditoriale, che coinvolge in particolare il saluzzese e il buschese, ha portato a un incremento del traffico pesante, con una media di 600 mezzi pesanti ogni giorno.

"La visita dell’assessore Gabusi è stata utile - afferma il sindaco Fabrizio Nasi - per fare il punto sul tracciato di una bretella allo studio che collegherebbe via Savigliano con via Busca. C'è unione di intenti tra Costigliole e Busca. Il territorio cresce e servono interventi sulle infrastrutture perché siano adeguate ai tempi e al traffico sempre più in aumento".

Anche l’assessore Marco Gallo ha sottolineato l'importanza di un miglioramento infrastrutturale per il futuro del territorio: "Le infrastrutture stradali non sono solo un tema di mobilità, ma un pilastro dello sviluppo per tutto il territorio. Migliorare la viabilità di fondovalle significa garantire collegamenti più efficienti, sicuri e veloci per chi vive e lavora nella zona, con un impatto positivo anche sulle valli e sulle attività produttive locali. Come Regione, siamo impegnati a sostenere progettualità strategiche che diano risposte concrete alle esigenze del territorio, perché una viabilità moderna è essenziale per il futuro delle nostre comunità".