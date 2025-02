Cuneo: a marzo le famiglie potranno visitare nidi e micronidi della città

Come ogni anno torna, con il mese di marzo, “Nidi aperti”, l’iniziativa promossa dal Comune di Cuneo per permettere alle famiglie di conoscere da vicino le realtà cittadine a misura di bambino.

Gli asili nido e micronido della città si aprono al pubblico e le educatrici, insieme ai coordinatori pedagogici, saranno a disposizione delle famiglie per dare informazioni riguardanti le attività proposte ai piccoli, gli spazi a disposizione, la quotidianità, le modalità di iscrizione, i costi e altre informazioni utili.

“Nidi aperti è un appuntamento che rinnoviamo annualmente e in cui crediamo molto – spiega l’assessore ai Servizi Educativi del Comune di Cuneo Paola Olivero -. Rappresenta un’importante occasione per far conoscere nei dettagli come viene declinato uno dei servizi tra i più delicati dell’Amministrazione comunale, ma anche per fornire alle famiglie utili informazioni per una scelta consapevole, oltre che per rafforzare un rapporto di fiducia fondamentale”.

Per favorire l’accessibilità e la conoscenza delle diverse strutture, sarà possibile visitare gli asili nido in giornate diverse, sempre nella fascia oraria tra le 17.30 e le 18.30, secondo questo calendario:

• Lunedì 3 marzo e lunedì 10 marzo

Micro Nido A.S.O. - TATACLO’, Via Bongiovanni, 20 - tel. 388.6971337

• Martedì 4 marzo e martedì 11 marzo

Micro Nido 4 - PAGURO, Via C. Emanuele III, 6 - tel. 0171.692945

• Mercoledì 5 marzo e mercoledì 12 marzo

Asilo Nido 2 - PRATOLINE, Via B. Tornaforte, 19/B - tel. 0171.64486

• Giovedì 6 marzo e giovedì 13 marzo

Asilo Nido 1 - GIRASOLI, Via S. Pellico, 5 - tel. 0171.692079

Micro Nido 3 - PRIMULE, Via S. Pellico, 5 - tel. 0171.634017

Per accedere è necessario prendere appuntamento, contattando telefonicamente le strutture.