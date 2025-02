Da 36 anni sulle nevi della Valle Stura: si è conclusa l’edizione 2025 della settimana bianca dei “Ragazzi di Cesare”

Ancora una volta, la Valle Stura ha ospitato la “settimana bianca dei RAGAZZI DI CESARE”, giunta ormai alla 36^ edizione e conclusasi ufficialmente venerdì 21 febbraio. L’iniziativa è ormai un appuntamento fisso dedicato all’insegnamento dello sci di fondo alle persone con disabilità ed è organizzata dall’A.S.D. Valle Stura Sport di Demonte, in collaborazione con il Lions Club Cuneo, Borgo San Dalmazzo e la Scuola Sci “Valle Stura”.

L’iniziativa è supportata da contributi del Lions Club Cuneo, Borgo San Dalmazzo e dalla Fondazione CRC.

Grazie ai maestri della Scuola sci Valle Stura - specializzati nell’insegnamento a persone con disabilità fisiche e cognitive - si portano avanti la diffusione e il perfezionamento dello sci di fondo per permettere a tutti di godere della bellezza della pratica sportiva sulla neve fatta in sicurezza e in un clima ormai familiare. Tutto nacque quasi quarant’anni fa, da un’idea del maestro di sci Cesare PICOLLO: egli fu particolarmente colpito dall’immagine di un disabile che stava imparando a sciare sul Passo Tonale e pensò di trasferire questa esperienza sulle piste di casa iniziando un lungo percorso di formazione e aggiornamento continuo, poi esteso all’intera scuola di sci. Dall’edizione 2013, dopo la sua scomparsa, l’iniziativa è diventata “La settimana bianca dei ragazzi di Cesare”, per non dimenticare il fondatore.

La neve fermatasi in alta valle non ha frenato l’entusiasmo e la voglia di sport dei “ragazzi di Cesare”: quest’anno i partecipanti erano circa trentacinque, provenienti da diverse regioni del Nord d’Italia, tutti con disabilità fisico - mentali. Accompagnati da familiari, educatori ed accompagnatori hanno percorso le piste di Bagni di Vinadio con gli sci da fondo, le racchette da neve e gli slittini. A seguirli sulle piste sono stati impegnati 15 maestri della locale scuola di sci e 3 provenienti dalla Valle d’Aosta, supportati da volontari, accompagnatori e da ospiti speciali come la campionessa olimpica Stefania Belmondo. Il gruppo della settimana bianca è stato dislocato nelle diverse strutture alberghiere della Valle Stura, i pranzi erano serviti alla Tana della Marmotta e da Rita a Strepeis e tutte le sere i ragazzi hanno cenato insieme terminando la giornata con balli, tombolate e la musica di “Diego e Nando”.

Alla cena di rappresentanza che si è tenuta martedì 18 febbraio hanno partecipato oltre cento persone con la presenza di diverse autorità del cuneese fra cui, il sindaco di Vinadio Giuseppe Pietro Cornara, il vescovo di Cuneo-Fossano Mons. Piero del Bosco, il consigliere CRC Federico Borgna oltre al governatore del distretto 108 Lorenzo Benza e al presidente del Lions Club di Cuneo Franco Civallero.

La manifestazione si è conclusa nella mattinata di venerdì 21 febbraio, con la consueta “gara” di fine settimana bianca nella quale i ragazzi sugli sci e slittini, si sono cimentati su un percorso di pista uguale per tutti. Al termine della competizione - dove risultavano tutti vincenti - si è tenuta la premiazione con riconoscimenti per tutti i partecipanti e i successivi saluti.

Il comitato organizzatore porge un ringraziamento particolare ai Lions Club di Cuneo e di Borgo San Dalmazzo, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per le loro riconoscenze e a tutte le numerose aziende del territorio e non solo che hanno sostenuto l’iniziativa con entusiasmo e hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.