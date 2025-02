Due classi dell'Istituto "Vallauri" in visita alla moschea di Fossano

Lo scorso 19 febbraio gli studenti delle classi 3CMEC e 3AENE dell'Istituto "Vallauri" di Fossano hanno avuto l'opportunità di vivere un'esperienza unica, visitando la moschea di via Rio San Giacomo, un luogo di culto che accoglie i fedeli della comunità musulmana locale. L’incontro è stato guidato da Moujeahid Abdelhadi, imam della moschea, e da Ouedrago Adam, che hanno condiviso con gli studenti importanti momenti di riflessione e confronto sulle tradizioni religiose islamiche.

La visita ha preso il via con una discussione approfondita sulle pratiche quotidiane della fede musulmana, tra cui la preghiera, il digiuno e la carità, elementi centrali della vita di un musulmano. Gli studenti hanno avuto l'opportunità di porre domande curiose e riflessive, dimostrando un grande interesse nel comprendere i valori di pace, solidarietà e rispetto reciproco che guidano le religioni islamica e cristiana.

Un momento particolarmente significativo della visita è stato la recita di una preghiera in cui sono stati citati sia dei versetti del Corano che del Vangelo, simbolo di come, nonostante le differenze religiose, esistano valori comuni tra le tradizioni cristiane e islamiche, come l’amore per il prossimo e la ricerca della pace.

Al termine dell’incontro, studenti e accompagnatori hanno potuto gustare dolci e torte tipiche della tradizione marocchina, che hanno reso ancora più speciale il momento di condivisione e convivialità. La generosità e l'accoglienza della comunità musulmana hanno lasciato un'impressione profonda nei ragazzi, che hanno avuto modo di sperimentare in prima persona l’importanza del dialogo interculturale e della conoscenza reciproca.

"Questa visita rappresenta un passo importante verso la costruzione di una società più inclusiva e rispettosa, dove il confronto tra le religioni e le tradizioni è visto come un'opportunità di crescita e arricchimento", rimarcano i referenti dell'istituto.