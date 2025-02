Il Politeama di Bra ospita il "Concerto per Santa Chiara"

La Banda Verdi di Bra ringrazia gli Amici di Santa Chiara e ricorda il ruolo della chiesa del Vittone nella vita musicale braidese. Un importante appuntamento attende la Banda Verdi Bra: sabato 1 marzo alle ore 21 il Teatro Politeama ospiterà il “Concerto per Santa Chiara”.

Come è noto, il celebre coro dell’edificio vittoniano è da qualche mese diventato la sede provvisoria del complesso musicale braidese, in attesa della disponibilità della sede definitiva, che verrà allestita nei rinnovati locali dell’ex mattatoio.

Il ricavato della manifestazione - l’ingresso sarà ad offerta libera - verrà devoluto all’Associazione Amici di Santa Chiara, come segno di ringraziamento e riconoscenza nei confronti di questa associazione, che da anni garantisce la fruibilità del capolavoro di Bernardo Antonio Vittone e che ha consentito, in accordo con l’Amministrazione Comunale, alla Banda Verdi di avere uno spazio per continuare regolarmente le propria attività.

Non solo, l’iniziativa vuole anche sottolineare il ruolo determinate che Santa Chiara ha avuto nella vita musicale braidese a partire dagli anni settanta, quando padre Ettore Molinaro e Teresio Colombotto fondarono gli Amici della Musica.

Missione che continua ancora oggi: infatti, da marzo a giugno il Coro della chiesa braidese ospiterà la stagione “I Concerti in Santa Chiara” in cui si alterneranno le rassegne “Bacco e Orfeo” e “La Musica di Santa Chiara”, curate rispettivamente dall’Alba Music Festival e dall’Associazione Padre Ettore Molinaro - Amici di Santa Chiara e del Vittone. Il “Concerto per Santa Chiara”, diretto dal maestro Enea Tonetti, presenterà brani di autori classici e contemporanei, quali la Fantasie brillante sur Carmen di Bizet-Borne e il Concerto per violoncello e orchestra di fiati del pianista e compositore austriaco Friedrich Goulda. Insieme all’orchestra, si esibiranno due giovani e valenti solisti: Paolo Tedesco (violoncello) e Giulia Bulgarini (flauto). Oltre a questi, verranno eseguiti brani di Jan Van der Roost e Danzon No. 2 di Arturo Márquez, con la partecipazione del pianista Walter Protto.

Si potrà prenotare l’ingresso contattando l’Ufficio Cultura del Comune di Bra, tel. 0172 430185.