La biblioteca di La Morra cerca un nuovo logo: al via il concorso aperto a tutti

Un’opportunità per creativi e studenti di ogni età: la Biblioteca civica di La Morra ha lanciato un concorso per la progettazione del suo nuovo logo, invitando la comunità a partecipare con idee originali e rappresentative della sua identità culturale.

L’obiettivo è creare un simbolo che esprima la biblioteca come luogo di cultura, apprendimento e aggregazione, ma che richiami anche il paesaggio e la storia locale, con un riferimento speciale alla figura di don Rubino.

I partecipanti hanno tempo fino al 21 marzo 2025 per consegnare le proprie proposte presso l’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura. Una giuria selezionerà i tre migliori elaborati: i vincitori riceveranno buoni da spendere in una cartoleria del territorio, mentre il primo classificato vedrà il proprio logo adottato ufficialmente dalla biblioteca per tutte le attività di comunicazione e promozione.

Per informazioni: 0173/50105 interno 9 – protocollo@comune.lamorra.cn.it. La Biblioteca civica si trova in via Richieri 1 ed è aperta il lunedì dalle 9.30 alle 11.30, il mercoledì dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 15 alle 17.