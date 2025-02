Parla albese il salotto di Torino: all'imprenditore Alessandro Barbero la proprietà della Galleria Subalpina

La Galleria Subalpina diventa ufficialmente di proprietà dell'imprenditore albese Alessandro Barbero. L'ex sindaco di Bonvicino e Bossolasco questa mattina, 24 febbraio, davanti al notaio torinese Andrea Ganelli, ha stipulato l’atto di acquisto del primo lotto di questo "passage" che ricorda Parigi.

L'accordo

In questa tranche sono compresi tutto il piano terreno, dal “Caffè Baratti e Milano” su piazza Castello alla libreria “Luxembourg" su via Cesare Battisti, oltre a tutto il primo piano ex uffici Sisley/Benetton. A seguito di questo passaggio il sito internet galleriasubalpina.it diventa sempre di proprietà della famiglia Barbero.

Il secondo lotto, che si trova sul lato opposto e comprende il Ristorante “Sfashion Cafè”, l’ammezzato e il negozio "La Via del Tè”, è stato oggetto di un preliminare trascritto sempre presso il notaio Ganelli: l’atto definitivo sarà fissato non appena completate tutte le formalità necessarie.

"Saremo lieti di ospitare iniziative culturali ed eventi", spiega Barbero, titolare dell’azienda tessile di Basikdue Bossolasco.

La Galleria Subalpina (foto Isiwal/Wikimedia Commons)