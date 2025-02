L’oratorio di San Chiaffredo di Busca vince il Carnevale degli oratori della Diocesi di Saluzzo

Vince il primo premo del Carnevale degli oratori della Diocesi di Saluzzo San Chiaffredo di Busca con l'allestimento “Le fantasie di Remy” interpretate dai suoi 100 figuranti.

La sfilata con sei gruppi partecipanti si è svolta ieri, domenica 23 febbraio, in corso Italia, in una giornata di sole, che ha illuminato i colori della parata, accentuato l'allegria dei protagonisti della festa: centinaia di bambini mascherati.

98 punti ricevuti dalla giuria che ha poi assegnato il secondo posto, con il punteggio di 97 a Verzuolo, in sfilata con il tema “ Il Pierrot innamorato”.

Al terzo posto (94 preferenze) si è piazzato l’oratorio don Bosco di Saluzzo con “I giullari del Marchese”.

Nella classifica seguono “Bidibi bodibi B’uva” di Costigliole con 92 punti, “Un oratorio primitivo” di Pratavecchia 88 punti e “L’arca di Noè” di Roccabruna con 85 punti.

Chiusa la festa dei più piccoli, si è aperta la settimana degli appuntamenti clou del 97° Carnevale Città di Saluzzo – 7° “Carnevale delle 2 Province”, tra i più antichi e tradizionali dell’intero territorio piemontese come esplicita il titolo di “Carnevale storico” confermato dal Mibact.

Attesa la tradizionale invasione di pubblico domenica 2 marzo, dalle 14, nel centro di Saluzzo, per la grande sfilata dei carri e delle maschere, centinaia di figuranti e 10 carri.

La grande sfilata di Saluzzo sarà preceduta dal Carnevale di Barge, giunto alla decima edizione, che aprirà il programma del week-end: venerdì 28 febbraio, alle 20, presso l’ala comunale di Barge, ci sarà l’investitura di Gian e Gina di Barge, “antipasto” della grande sfilata notturna dei carri in programma sabato 1 marzo con il via alle 20.30 da viale Mazzini. Per maggiori informazioni sugli appuntamenti è possibile contattare la Fondazione Amleto Bertoni, organizzatrice del Carnevale di Saluzzo, all’indirizzo e-mail info@fondazionebertoni.it.

Il fine settimana di festa a Saluzzo entrerà nel vivo sabato 1 marzo, alle 10, con l’immancabile colazione di Ciaferlin in programma sotto l’ala di ferro di piazza Cavour. Nel pomeriggio, si potranno ammirare e fotografare le maschere di Saluzzo in giro per le vie del centro cittadino.

La sfilata di domenica 2 marzo sarà preceduta, alle 11.15, dalla Messa di Carnevale celebrata in Duomo dal vescovo di Saluzzo, Mons. Cristiano Bodo con la partecipazione delle maschere.

Dalle 14, via alla parata dei carri allegorici di cartapesta e dei gruppi dei paesi che animeranno la festa e che saranno votati dalla giuria durante il passaggio in corso Italia.

Saranno presenti: Nichelino, Piobesi T.se, Pinerolo, Cavour, Racconigi, Centallo/Fossano, Villafalletto, Scalenghe mentre OdB Saluzzo e il “carrinfrutta” dell’Oratorio di Verzuolo parteciperanno alla sfilata con i carri degli oratori.

Il programma del Carnevale volgerà al termine lunedì 3 marzo al Pala CRS di Saluzzo (via Don Giacomo Soleri 16): alle 15 si terrà il “Ballo dei bambini” e alle 22 il grande veglione dedicato ai giovani, in collaborazione con le maschere degli Amis del Carlevè.

Martedì “grasso”, 4 marzo, infine, chiusura del Carnevale con il luna park (in piazza XX Settembre e in piazza Cavour) per i bambini.

