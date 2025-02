Poca neve e a quote sempre più alte: accumuli dimezzati sulle Alpi Marittime

Ad un mese circa dall'inizio della primavera, è già possibile abbozzare il bilancio di una stagione invernale che, sulle Alpi piemontesi meridionali, quelle che circondano la provincia di Cuneo, è stata piuttosto avara di precipitazioni.

Come si può evincere dall'ultimo bollettino idrologico mensile dell'Arpa Piemonte, al 3 febbraio la situazione della copertura nevosa sulle Alpi settentrionali e occidentali era pressoché in linea con l'accumulo medio al suolo previsto per il periodo, mentre sulle Alpi Marittime la situazione mostrava un deficit attorno al 50%.

Datameteo evidenzia che, fino ad oggi, le precipitazioni sono state decisamente sotto le aspettative e difficilmente si avrà un miglioramento della copertura nevosa a fine mese, anche perché non sono previste precipitazioni importanti per gli ultimi giorni del mese.

Vedremo se a marzo le cose cambieranno un po', come successo l'anno scorso.

A questo si aggiunge il riscaldamento globale, che sta facendo alzare la quota neve.

Oggi, fonte Arpa, lo zero termico nelle ore più calde della giornata è a circa 2500 metri di quota. Il termine “zero termico” si riferisce all’altitudine alla quale la temperatura dell’aria scende a 0°C. Questo valore varia giornalmente in base alle condizioni atmosferiche, ma si possono fare delle considerazioni generali basate sulle medie climatiche.

In un febbraio tipico, lo zero termico in provincia di Cuneo dovrebbe collocarsi tra 1000 e 1800 metri, con oscillazioni legate ai passaggi perturbati. Dieci anni fa, in un inverno medio, sarebbe stato ragionevole aspettarsi valori in questa fascia.

Il dato attuale è decisamente diverso. Lo zero termico è molto più alto, con la conseguenza che la copertura la troviamo a quote tra i 2000/2500 metri. Sabato scorso, per fare un esempio, la fiaccolata dei maestri di sci di Limone Piemonte è stata annullata per pioggia. Non per neve.

Sotto tali altitudini, con l'aumentare delle temperature, spesso le precipitazioni risultano piovose, per cui il mancato apporto al suolo può essere dovuto non solo a penuria di precipitazioni in senso assoluto, ma anche a mancate temperature ottimali per la neve.

Con i-Gate segui le spettacolari immagini in diretta live da Sant'Anna di Vinadio, Castelmagno, Pietraporzio, Busca, Grinzane Cavour, etc. qui https://www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming