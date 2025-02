Prima assemblea dei Borghi più belli d'Italia a Usseaux. Eletto anche Garessio nel Cda

Si è tenuta lo scorso sabato 22 febbraio la la prima assemblea dell'associazione dei Borghi più belli dell'Italia in Piemonte, fondata solo un mese prima con la firma dell'atto nel Comune di Cocconato (leggi qui).

L'incontro, organizzato nel Comune di Usseaux, in provincia di Torino, ha ospitato i 19 sindaci e rappresentanti dei borghi facenti parte dell'associazione e i tre Comuni sostenitori della Valle d'Aosta.

Tanti i punti di discussione all'ordine del giorno, che hanno visto la conferma delle nomina effettuate in sede di costituzione, le votazioni per la nomina del consiglio d'amministrazione, del consulente finanziario, della tesoreria, dell'ammissione del Comune di Bard con socio onorario.

Inoltre sono stati aperti i confronti per stabilire obiettivi di lavoro per il buon funzionamento dell'Associazione e un primo confronto sull'avanzamento di richieste di finanziamento ad Enti pubblici e privati.

Tra gli eletti nel Consiglio di Amministrazione anche il Comune di Garessio, rappresentato dall'assessore Michele Odda.

In chiusura dell'incontro è stato fondamentale l'intervento in presenza - a rappresentare l'associazione nazionale, - del coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Avv. Amato Mercuri cheha portato molti spunti di innovazione e attivazione da portare avanti con l'associazione.

Era presente ed è intervenuto sottolineando l'interesse a collaborare Roberto Costella, slow food Piemonte e Valle d'Aosta.

VENTI COMUNI

Del neonato sodalizio fanno parte 19 comuni piemontesi, ma presto saranno venti. Oltre a quelli già citati ne fanno parte Castagnole delle Lanze (AT), Cella Monte (AL), Garbagna (AL), Ingria (TO), Mombaldone (AT), Rassa (VC), Ricetto di Candelo (BI), Rosazza (BI), Usseaux (TO), Vagogna (Vco) e Volpedo (AL). Aderiscono come soci onorari i Comuni della Valle d'Aosta Fontainemore ed Ètrubles, mentre entreranno a farne parte Orta San Giulio (No) e Bard (Ao).