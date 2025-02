Tre nuove attività di supporto alla comunità per la Croce Rossa di Cuneo

La Croce Rossa Italiana, comitato di Cuneo è lieta di annunciare l’attivazione di tre nuovi servizi a beneficio della comunità, con particolare attenzione agli ospiti della RSA Sant’Antonio e alla popolazione locale.

Due dei nuovi servizi sono dedicati agli anziani della RSA Sant’Antonio. Il primo permette agli ospiti di realizzare alcuni desideri uscendo dalla struttura per attività ricreative e sociali, come una passeggiata al mercato, un giro sotto i portici o perfino una gita al mare o in montagna. Il secondo servizio, pensato per coloro che non possono uscire, prevede attività di intrattenimento e stimolazione cognitiva attraverso la lettura di un libro, seguita da un’attività creativa legata al tema trattato.

Il terzo servizio, recentemente attivato, riguarda l’apertura di uno sportello presso la sede CRI di Cuneo per supportare la popolazione nella prenotazione di visite ed esami tramite il CUP (Centro Unico di Prenotazione). Il servizio è accessibile previa prenotazione telefonica al numero 393 9031187 (lunedì dalle 17 alle 18 e giovedì dalle 9 alle 11)

“La nostra missione è rispondere ai bisogni della comunità con iniziative concrete e di valore sociale” – afferma Gianni Valsania, Presidente della CRI di Cuneo. “Questi tre nuovi servizi rappresentano un passo importante nel supporto alle persone più vulnerabili e nella semplificazione dell’accesso ai servizi sanitari.”

Per ulteriori informazioni e per accedere ai nuovi servizi, è possibile contattare la Croce Rossa di Cuneo alla mail cuneo@cri.it o allo 0171 605705.