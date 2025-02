Tutti i lunedì al Ser.D di Mondovì incontri per famigliari di persone con dipendenze

Il Servizio Dipendenze Patologiche ASL CN1 propone un servizio informativo e di supporto denominato “IN-DIPENDENTI” rivolto ai famigliari di persone con problematiche di dipendenza.

Gli incontri son incentrati sul tema delle dipendenze e sulle dinamiche relazioni legate ad esse vogliono essere uno spazio di confronto condotto da professioniste del Servizio Dipendenze.

In Dipendenti si svolgerà il primo lunedì di ogni mese dalle ore 17 alle 19 a Mondovì, presso il SER.D. in via Torino 2. La partecipazione agli incontri è completamente gratuita. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare, in totale anonimato, i seguenti numeri: 0174.676175 - 0174.676863.