Vicoforte, riunione tra associazioni e attività commerciali

La scorsa settimana in Comune si sono svolte due diverse riunioni alla presenza del Sindaco e degli assessori.

La prima ha fatto seguito a quella preliminare svoltasi a gennaio ed ha consentito di approfondire le attività programmate dalle diverse associazioni e dal Comune nel corso del 2025; per alcuni eventi è già stato possibile fissare date precise, mentre per altri sono stati indicati i periodi, in quanto la loro precisa definizione è ancora da progettare nei dettagli. Obiettivo primario era quello di evitare sovrapposizioni e di valutare le necessarie collaborazioni con il Comune e le possibili collaborazioni tra associazioni.

La seconda riunione con una decina di titolari di attività commerciali (pochi rispetto ai convocati) ha consentito di presentare ufficialmente l’App TABUI che il Comune ha messo a disposizione per supportare le attività commerciali e per incrementare lo sviluppo turistico Vicese.

Il funzionamento di TABUI (acronimo di “Territorio, Arte&cultura, Bellezza, Unesco, Innovazione”) è stato presentato dal suo “inventore” Giorgio Proglio e dall’assessore Barbara Nano.

Prossimamente tutte le attività commerciali Vicesi saranno visitate da una persona appositamente incaricata di arricchire l’applicazione, scaricabile gratuitamente dal cellulare, con informazioni aggiuntive a quelle già presenti, buona parte delle quali presentano Vicoforte e le sue bellezze ed attrazioni. Una caratteristica di TABUI è rappresentata proprio dalla continua possibilità di aggiornamento.