A Borgo San Dalmazzo, Piasco e Cuneo in scena il reading concerto “Tutta la mia voce: l’insonnia dell’amore”

Il reading concerto, tratto dal romanzo di Michela Marzano “Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa” ed. Rizzoli, approderà nel mese di marzo a Borgo San Dalmazzo, Piasco e Cuneo.

E’ la storia di Anna che “ha sempre voluto credere nella parità: quella vera, che non si ferma all’apparenza, e che mette uomini e donne davvero sullo stesso piano. Eppure, come tante ragazze, si è trovata spesso a fare il possibile per essere vista, per sentirsi preziosa. Davanti agli sguardi, alle parole e alle mani degli uomini, ha ceduto spazio, voce, parti di sé. Oggi, quando con i suoi studenti riflette sull’eredità del movimento #MeToo, si confronta con le sue stesse esperienze, ripensando a tutte le volte in cui ha detto “sì” senza esserne davvero sicura. Cosa si cela dietro il consenso? Quando un “sì” nasconde esitazioni? (ed. Rizzoli). Non importa qual è il nostro orientamento sessuale. La nostra identità o non identità di genere. Ciò che importa siamo noi. La cura che gli altri hanno avuto di noi. E la cura che noi avremo degli altri nel nostro stare al mondo. Gli incontri di quella costellazione che è la vita. Le rappresentazioni che ci facciamo della realtà e che determina le nostre azioni, questo importa. E la consapevolezza che abbiamo di tutto questo. Lo spettacolo, come il romanzo, è una riflessione onesta e coraggiosa, invitando il pubblico ad esplorare le mille sfumature di colore delle relazioni, del consenso e del rapporto che abbiamo con gli altri e con il nostro corpo. E’ uno stimolo a riscrivere una grammatica degli affetti di donne e uomini all’altezza del nostro tempo.

Il reading-concerto verrà presentato:

- 𝟕 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨, h. 21.00 - 𝐵𝑜𝑟𝑔𝑜 𝑆𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑙𝑚𝑎𝑧𝑧𝑜 (𝐶𝑁) || Auditorium Civico

- 𝟗 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨, h. 21.00 - 𝑃𝑖𝑎𝑠𝑐𝑜 (𝐶𝑁) || Sala Polivalente in occasione della Festa della Donna

- 𝟐𝟐 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨, h. 21.00 - 𝐶𝑢𝑛𝑒𝑜 || Salone d'Onore del Palazzo Municipale nell’ambito della Manifestazione 8 marzo è tutto l’anno.

Un ringraziamento va agli Enti, Comune di Borgo San Dalmazzo, Comune di Piasco, Sala Polivalente Cinema Piasco, Pro Loco Piasco, Comune di Cuneo e Assessorato alle Pari Opportunità, Amnesty International, Università di Torino, Com. Baha'i-APS Gianni Ballerio ETS.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Lo spettacolo è a cura di

Elisa Dani - voce narrante

Adele Gertosio voce solista

Alberto Gertosio - flauto, basso elettrico e percussioni

Pinuccio Gertosio - tastiere e percussioni

Alberto Savatteri - chitarre e percussioni

Art work Michele Bruna.