Busca: sipario sulla mostra Arte e carità a Casa Francotto

Domenica 23 febbraio alle 18,30 è terminata la mostra Arte e carità a Casa Francotto, a Busca.

Il bilancio è stato molto positivo: 3500 visitatori (di cui 850 ragazzi con le attività didattiche) 300 ore di apertura al pubblico in tre mesi di attività animata da 18 eventi collaterali, decine di associazione coinvolte. Anche nell’ultima domenica di apertura un centinaio di persone hanno affollato le sale di Casa Francotto.

Gli organizzatori sono molto soddisfatti per i risultati di un evento che ha affrontato un tema impegnativo, ma molto arricchente e che ha fatto riflettere su un tema così importante.

“Parlare di inclusione, accoglienza, solidarietà partendo dalle nostre radici per poi proiettarci al futuro -affermano il sindaco Ezio Donadio e l’assessora alla cultura Lucia Rosso- sono alla base della convivenza sociale e civile della nostra società. L’arte ci ha aiutato a fare sintesi in questo percorso”

“Vogliamo ringraziare -afferma il Presidente dell’Ospedale Civile Tommaso Alfieri – co organizzatore dell’evento- tutti coloro che chi hanno sostenuti e lo Staff di Casa Francotto che si è confermato una garanzia per la professionalità e la competenza. Il protocollo siglato venerdì scorso tra Comune, Enti, Scuole, Associazioni per non disperdere il lavoro fatto con questo evento espositivo è poi la dimostrazione della bontà di questo progetto”.

Gli eventi espositivi di Casa Francotto torneranno presto con novità e nuove proposte.