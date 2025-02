Bra, arriva un altro scudetto: tricolore per la Scuola Hockey Inder Singh

L' ultima giornata della stagione al coperto ha portato il secondo scudetto dell'anno a Bra per merito, questa volta, degli under 14 della Scuola Hockey Inder Singh. Non era scontato perché la finale a otto squadre giocata a Castel d' Agogna il 22 ed il 23 febbraio scorso, raggruppava le migliori squadre provenienti da tutta Italia e da aree di grande tradizione indoor. Scudetto meritatissimo per il percorso operato nell' arco delle quattro gare, in apertura verso i padroni di casa del Bonomi, seguita dal secondo successo sul HC Bologna. Con questi risultati si andava ad incontrare, il giorno dopo in semifinale, la Juvenilia di Cagliari battuta con il risultato di 3 a 1 e si accedeva dunque alla finalissima contro il Riva del Garda.

Bella la gara che i giovani hanno affrontato senza tremare concludendo la gara col risultato di 8 a 2 pronti per festeggiare meritatamente col tricolore.

Soddisfatto lo staff tecnico composto da Gianpaolo Lanzano Adrian Pedemonte e Matilde Canavosio, che raccoglie i frutti di un ottimo lavoro pluriennale che incorona Bra ancora una volta come capitale dell' hockey.