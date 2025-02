Cross: Matteo Bagnus della Podistica Valle Varaita è campione regionale allievi

Domenica 23 febbraio a Volpiano la diciottesima edizione del Cross della Volpe ha assegnato i titoli regionali individuali assoluti della corsa campestre. La manifestazione era inoltre valida come seconda e ultima prova del CdS Assoluto e come quarta e ultima prova del Trofeo Piemonte di Cross.

Matteo Bagnus (Pod. Valle Varaita) si aggiudica il titolo regionale della categoria allievi, in gara su percorso di 5000 metri. Classifica corta nella categoria u18, con secondo posto per Andrea Cappelli (GAV) a 5 secondi dal vincitore, terza piazza per Leonardo Zanoli (Sport Project VCO) a un solo secondo da Cappelli.

Nella prova juniores (8000 metri) tripletta firmata Sport Project VCO con Stefano Perardi che, per 4 secondi, ha la meglio su Pietro Ruga, più lontano Stefano Pazzinetti terzo classificato.

Nella prova assoluta, su 10.000 metri, è ancora un portacolori della Sport Project VCO a conquistare il successo: si tratta di Roberto Giacomotti che si mette alle spalle Francesco Breusa (Battaglio CUS Torino) ed Elia Mattio (Pod. Valle Varaita), terzo classificato assoluto ma campione regionale promesse. Il podio u23 è completato poi da Stefano Guarna (Vittorio Alfieri Asti) e Simone Giolitti (Pod. Valle Varaita).

Nella classifica assoluta di società il successo va alla Pod. Valle Varaita, grazie ai piazzamenti di Elia Mattio e Simone Giolitti nella classifica assoluta e a quello di Martin Dematteis tra gli SM35.

Nella classifica combinata secondo posto per Atl. Roata Chiusani (seconda tra gli allievi, quarta tra gli juniores, 11ma in quella assoluta), terzo per Atl. Mondovì Acqua S.Bernardo (seconda tra gli juniores, nona tra gli assoluti e tra gli allievi).