Tennis: Eleonora Tranchero e Demetra Mazzarella del Country Club Cuneo sugli scudi in Austria e Francia

Le piccole stelle continuano a crescere. E’ proprio il caso di dirlo parlando di Eleonora Tranchero, primo anno under 16 e Demetra Mazzarella, secondo anno under 14, che rappresentano il presente ma soprattutto il futuro in campo femminile del Country Club Cuneo.

Eleonora ha centrato i quarti di finale nel torneo Tennis Europe di categoria under 16 disputato in Austria, a Bad Waltersdorf. Da testa di serie numero 8 ha tenuto fede anche ai pronostici fermandosi solo contro la numero 1 del seeding, la magiara Emese Serkedi, prima testa di serie e numero 110 del ranking europeo di categoria. La tennista del Country ha fatto ancora meglio in doppio dove ha colto il secondo titolo in carriera a fianco della friulana Sofia Ferraris. Le due italiane erano scattate dai blocchi quali coppia prima testa di serie e nella sfida per il titolo si sono imposte 6-1 6-4 all’italiana Bianca Del Sal in tandem con la svedese Sofia Dobriserevic.

Soddisfazione anche per Demetra Mazzarella che è riuscita a entrare nel tabellone di qualificazione dell’under 14 di Sainte Genevieve Des Bois, un classico del circuito e molto ambito da tutte le emergenti. Demetra ha ottenuto un successo nel draw preliminare fermandosi ma al termine di un match combattuto al secondo step contro una testa di serie.

“Due tornei – specifica il direttore tecnico del Country Club Cuneo – che hanno confermato la costante crescita delle nostre due giocatrici. Sono piaciute sia sotto il profilo tecnico che dell’atteggiamento messo sul terreno di gioco. Ciò ci autorizza a ben sperare per il resto della stagione e anche in ottica serie C femminile a squadre, campionato che prenderà il via il prossimo 30 marzo”.