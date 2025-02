Borgo San Dalmazzo: il santuario di Monserrato ha ospitato un laboratorio creativo dedicato al Carnevale

Nel pomeriggio di sabato 22 febbraio, presso il santuario di Monserrato a Borgo San Dalmazzo, si è svolto un laboratorio creativo dedicato al Carnevale, promosso dall'Associazione Santuario di Monserrato ODV.

L’attività era rivolta ai bambini dai 7 ai 9 anni e, guidata da Rossella Pellerino, si è rivelata particolarmente interessante.

Prima di lasciar esprimere liberamente la loro fantasia nella realizzazione delle maschere, i bambini hanno avuto l’opportunità di scoprire, grazie a una presentazione di diapositive, la storia del Carnevale, quando le comodità moderne non erano ancora diffuse.

Al termine del laboratorio, tutti hanno potuto gustare una merenda e divertirsi con una "battaglia" di coriandoli nel piazzale del santuario.

L'iniziativa, parte del progetto #munsecreativelab, ha avuto l’obiettivo di far conoscere le tradizioni locali e del nord Italia, regalando ai bambini momenti di gioia, allegria e amicizia in un luogo così speciale come il Santuario di Monserrato.