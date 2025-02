Da Roccabruna a "Che tempo che fa”: il Mago Alby per la festa di compleanno a sorpresa di Mago Forest

“Cosa non può mancare alle feste di compleanno?” ha chiesto Fabio Fazio a Mago Forest. Sorpresa riuscita ieri sera domenica 23 febbraio, in diretta a “Che tempo che fa”, con l’annuncio di niente meno che uno dei soci del Circolo Magico Blink di Dronero: il Mago Alby.

Direttamente da Roccabruna, con il suo fare simpatico e discreto, è stato proprio lui il protagonista di un bellissimo siparietto televisivo organizzato in occasione della festa a sorpresa per i 64 anni (compiuti il 22 febbraio) del mitico mago e showman televisivo.

Al secolo Alberto Gertosio, insegnante e musicista di professione, per Mago Alby quella nei confronti della magia è una vera grande passione, che coltiva da oltre 25 anni. Gli esordi presso il Circolo illusionisti Piemonte di Saluzzo, dove è rimasto per alcuni anni, la partecipazione a numerose conferenze e workshop con i più celebri maestri del settore: fin da subito ha privilegiato la magia per bambini, con feste private, esibizioni in varie occasioni, spettacoli a tema ma anche incursioni magiche nelle scuole del territorio. Dal 2014 è socio del Circolo Magico Blink di Dronero.

Alla ricerca di un mago da far esibire, lo scorso giovedì la produzione ha contattato il presidente di Blink Giorgio Barbero. Una telefonata inaspettata per il circolo magico dronerese, ma che mostra quanto esso sia ormai diventato un punto di riferimento nel campo dell’illusione, oltre che meta ambita da parte dei migliori artisti del panorama internazionale. A Barbero, così, la richiesta di un mago non conosciuto a livello televisivo, ma con molta esperienza nel campo della magia per bambini.

“Quando Giorgio Barbero mi ha chiamato dicendomi che aveva fatto il mio nome, ho pensato fosse uno scherzo - racconta Mago Alby - Pochi minuti dopo mi è arrivata la telefonata della produzione ma io continuavo a ridere, non mi sembrava vero, non riuscivo a crederci.”

Le prove durante il pomeriggio e ieri sera poi la diretta. Con quell’inconfondibile gilet arancione, Pluto e Topolino disegnati, con la coloratissima cravatta che non può mai mancare, Mago Alby ha stupito Mr. Forest con tre divertenti magie d’effetto. Tra l’inspiegabile meccanismo di un’insolita bacchetta con coloratissimi pom pom, palline magiche e le altrettanto magiche caramelle, con un bellissimo foulard apparso dal nulla, il simpatico coniglietto e la scritta “Happy Birthday”, in pochi minuti si è tornati tutti un po’ bambini.

“È stata un’esperienza incredibile - dice emozionato Mago Alby - mai avrei pensato di potermi esibire in un’occasione così speciale. Forest è mitico, un grande attore, conduttore comico e mago: è stato un vero privilegio. Ed è stato bellissimo tutto, anche le prove durante il pomeriggio, con Fabio Fazio che è davvero un professionista. Mi sono sentito in famiglia, ci tengo a ringraziare di cuore tutti. La serata di ieri sera rimarrà tra i miei ricordi più belli, la consapevolezza che la vita, proprio come la magia, sa davvero sorprenderci. Desidero fare un ringraziamento particolare al presidente Giorgio Barbero ma anche a tutti i soci di Blink, che ieri hanno fatto il tifo per me e mi hanno riempito d’affetto. W la Magia! W il circolo magico più felice del mondo!”