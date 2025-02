Volley A2M. Cuneo-Ravenna 3-1, Battocchio: "Un gruppo pazzesco". E Cavaccini: "Serata che aspettavo da tempo" [VIDEO]

Il palcoscenico del palasport ieri è stato ovviamente tutto per Lubo Ganev, che tornava di fronte al pubblico di Cuneo dopo più di 30 anni, ma a vincere e divertire in campo è stata la squadra della MA Acqua S.Bernardo, che battendo Ravenna da 3 punti ha quasi conquistato la matematica certezza dei play off Promozione. Manca un solo punto dei 9 ancora a disposizione e poi Matteo Battocchio potrà festeggiare.

Un Battocchio comunque contento e, soprattutto, orgoglioso del lavoro svolto fin qui dai suoi ragazzi: "Un gruppo pazzesco", lo ha definito. Ecco le parole del coach nella nostra intervista post-Ravenna:

Così come soddisfatto in pieno per l'esito del risultato anche il libero Domenico Cavaccini, "mulo" del lavoro, quello che non si tira mai indietro e che quando vede la squadra non girare come vorrebbe fa anche i "cazziatoni" in campo ai suoi compagni. Le sue parole a fine partita: