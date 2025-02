Alba celebra la Giornata in memoria dei Giusti dell’umanità

La Giornata in memoria dei Giusti dell’umanità, istituita dal Parlamento europeo nel 2012 e riconosciuta in Italia nel 2017, è dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani. Si celebra ogni anno il 6 marzo, data della scomparsa dell'artefice del Viale dei Giusti Moshe Bejski.

In occasione della ricorrenza, giovedì 6 marzo alle ore 10.30, ad Alba, in viale Cherasca, nell’area Palatucci dedicata a tutti i Giusti, si terrà l’annuale deposizione della corona floreale a ricordo dei “Giusti tra le Nazioni” e dei “Giusti Albesi”.

La Giornata dei Giusti, infatti, per tradizione viene celebrata nei “Giardini dei Giusti”, spazi che hanno il compito di presentare all’opinione pubblica gli esempi di quanti, mettendo a rischio la vita, la carriera, le amicizie, sono stati capaci di preservare i valori umani di fronte a leggi ingiuste o all’indifferenza della società. I Giardini sono luoghi di memoria, ma anche di incontro e dialogo, in cui organizzare iniziative rivolte a studenti e cittadini per mantenere vivi gli esempi dei Giusti.

La commemorazione albese è organizzata dall’Associazione Beato Padre Giuseppe Girotti in collaborazione con il Centro Culturale San Giuseppe, con il patrocinio della Città di Alba e la partecipazione delle Associazioni combattentistiche.