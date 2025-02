Completata la demolizione del viadotto sulla tangenziale di Asti [VIDEO]

Ad una settimana dalla riapertura al traffico del viadotto al km 1 della Tangenziale di Asti (SS231 “di Santa Vittoria”), carreggiata direzione Alba, su cui è attualmente deviata la circolazione in entrambi i sensi di marcia, si è conclusa la fase di demolizione del viadotto parallelo, situato lungo la carreggiata in direzione Asti. L'operazione, condotta da Anas (Gruppo FS Italiane), si è conclusa nella giornata di ieri, lunedì 24 febbraio.

Attualmente, sono in corso le operazioni di rimozione dei detriti derivanti dalla demolizione e la completa pulizia delle aree di cantiere. La demolizione del viadotto è stata realizzata in condizioni di piena sicurezza, minimizzando l'impatto sulla circolazione veicolare in transito sulla carreggiata opposta, ed è avvenuta tramite l'impiego di pinze meccaniche e martelloni. In via preliminare alla demolizione vera e propria, era stato rimosso il pacchetto superficiale di asfalto per alleggerire la struttura dell'impalcato.

L'intervento rientra nel più ampio progetto di sostituzione integrale dei due viadotti esistenti con nuove strutture. I nuovi viadotti saranno realizzati con impalcati in acciaio corten, ciascuno costituito da due campate e con una lunghezza complessiva di 66 metri. L'investimento economico complessivo per la realizzazione di questo progetto ammonta a circa 6 milioni di euro.

La programmazione dei lavori prevede ora una serie di fasi successive. In primo luogo,, ovvero le strutture portanti che sosterranno i nuovi impalcati in acciaio. Contemporaneamente, nelle aree di cantiere,, tramite l'utilizzo di autogru,Successivamente, si procederà con le fasi di allestimento e collaudo delle opere realizzate.

La previsione attuale per il completamento definitivo dei lavori, con la conseguente riapertura regolare al traffico di entrambe le carreggiate della Tangenziale, è fissata per l'estate del 2025.