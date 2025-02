All'ospedale di Verduno s'inaugura il nuovo centro di formazione: "La base della sanità è la preparazione"

VERDUNO – Un ospedale non è solo un luogo di cura, ma anche uno spazio di crescita e formazione continua. Con questa consapevolezza, la Fondazione Ospedale Alba-Bra ha portato avanti negli ultimi anni un ampio piano di potenziamento delle strutture destinate all’aggiornamento medico e alla ricerca. Giovedì 27 febbraio verrà inaugurato il nuovo Centro di Formazione, uno spazio pensato per chi si specializza e perfeziona le proprie competenze nel mondo della sanità.

"Abbiamo iniziato tempo fa con la realizzazione dell’auditorium, poi abbiamo aggiunto la vetrata per creare un locale in più al servizio dell’auditorium stesso. In seguito, abbiamo sviluppato il Centro di Simulazione, il lab, e ora completiamo quest’area con nuove sale destinate alla formazione e all’aggiornamento medico" spiega Luciano Scalise, direttore della Fondazione Ospedale Alba-Bra. "Non si tratta solo di aggiungere spazi: abbiamo voluto rendere questa zona dell’ospedale un luogo accogliente e innovativo, curando anche gli aspetti estetici. Sono stati rifatti i pavimenti, scelti colori particolari, lavorando con un esperto di percezione cromatica per rendere l’ambiente stimolante e adatto alla concentrazione. Sappiamo quanto il contesto influenzi il comportamento: se hai un ambiente bello e funzionale, è più facile che chi vi entra si senta a suo agio e sia incentivato a studiare e migliorarsi".

L’inaugurazione sarà arricchita dalla lectio magistralis del teologo e filosofo Vito Mancuso, che parlerà di L’insegnamento della medicina da Ippocrate all’intelligenza artificiale. "Visto che il cuore del nostro progetto è la formazione, ci è sembrato giusto dare all’evento un taglio che guardasse al sapere medico nel corso della storia, dall’etica di Ippocrate fino alle sfide che l’intelligenza artificiale pone alla medicina contemporanea", aggiunge Scalise.

Come molte delle opere precedenti, anche il nuovo Centro di Formazione è stato possibile grazie a una donazione. "Abbiamo avuto la fortuna di incontrare persone sensibili al valore della formazione. Questa volta è stata Anna Maria Cantamessa a offrirci il suo contributo, ricordando anche il volere di suo marito Guido Giri. È grazie a gesti come questo che possiamo continuare a migliorare i servizi dell’ospedale e offrire spazi sempre più adeguati alle esigenze della sanità moderna."

All’inaugurazione saranno presenti anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore alla Sanità Federico Riboldi e il presidente della Commissione Sanità Luigi Genesio Icardi. Un’occasione per ribadire l’importanza della formazione come pilastro della sanità pubblica. "In un ospedale, la qualità delle cure dipende soprattutto dalla preparazione di chi vi lavora. La formazione è fondamentale, perché se i professionisti sono meglio attrezzati per svolgere il proprio lavoro, ne beneficiano tutti: i pazienti ricevono cure migliori, le diagnosi diventano più rapide e l’intero sistema sanitario funziona con maggiore efficienza. La sanità è fatta di persone e investire nella loro crescita significa investire nella salute di tutti" conclude Scalise.