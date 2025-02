Alba, controlli della Polizia Municipale: accampamento abusivo scoperto lungo il Tanaro

Controlli della Polizia Municipale ad Alba: accampamento abusivo scoperto lungo il Tanaro

Verifiche stradali, sorveglianza del centro e interventi ambientali nel weekend

Fine settimana di attività per la Polizia Municipale di Alba, impegnata in una serie di controlli sul territorio.

Gli agenti hanno effettuato verifiche di polizia stradale nella mattinata di lunedì, concentrandosi su corso Nebbiolo, sulla tangenziale e sullo svincolo Marino. Nel corso dell'operazione sono state elevate due sanzioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, senza sospensione della patente poiché i conducenti avevano più di 20 punti disponibili.

L'attività di sorveglianza è proseguita nel centro storico, dove sono stati eseguiti controlli di sosta su stalli riservati ai disabili. Durante il fine settimana non sono state segnalate particolari criticità né sono stati effettuati interventi su attività commerciali.

Un'azione significativa si è registrata invece sul fronte della polizia edilizia e ambientale. Gli agenti hanno scoperto un accampamento abusivo in zona Lungotanaro, intervenendo per ripristinare la legalità nell'area. In aggiunta, è stato eseguito il sequestro preventivo di un’altra area, sempre lungo il Tanaro, a seguito di verifiche approfondite.