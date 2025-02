Lavoro, comunità, futuro: le parole chiave di Confcooperative Piemonte Sud [FOTO E VIDEO]

Partecipata assemblea al Palazzo Mostre e Congressi di Alba per Confcooperative Piemonte Sud

Si è svolta oggi, martedì 25 febbraio, presso il Palazzo Mostre e Congressi di Alba, la prima assemblea di Confcooperative Piemonte Sud, .

Numerosissimo il pubblico presente e molto autorevoli i protagonisti dell’evento, a partire dal presidente nazionale di Confcooperative Maurizio Gardini e dalla direttrice dell'organizzazione, Fabiola Di Loreto.

Ha introdotto i lavori il presidente di Confcooperative Piemonte Sud, recentemente costituita come aggregazione d’insieme a rappresentare le cooperative delle province di Asti, Alessandria e Cuneo, Mario Sacco, che ha fortemente voluto questa prima assemblea e ha sottolineato come il mondo cooperativo rappresenti in alcuni settori il 40-50% dei produttori, con ad esempio 55mila occupati nella sola sanità pubblica.

Sono intervenuti successivamente il presidente della Fondazione CRC Mauro Gola, il vescovo di Alba, monsignor Marco Brunetti, e il recente vincitore del premio Bitac (Borsa Italiana Turismo Associativo e Turistico), l’astigiano Alex Toselli.

LE INTERVISTE [VIDEO]

Partecipato e applaudito il discorso del presidente nazionale Gardini, che in un passaggio ha ribadito l’importante impulso dato alla formulazione della legge sulle cooperative di comunità e in un momento di commozione ha fatto gli auguri a Papa Francesco per una pronta guarigione.

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha salutato l’assemblea con un videomessaggio, ribadendo la grande importanza della cooperazione nell’economia piemontese.

Il sindaco di Alba Alberto Gatto ha portato i saluti della città e della sua Amministrazione, ricordando come le cooperative culturali potranno contribuire ai servizi turistici dei luoghi dove turismo e cultura sono strategici, come Alba e il suo territorio.

Sono intervenuti il presidente della Camera di Commercio di Cuneo Luca Crosetto e il presidente della Camera di Commercio di Alessandria-Asti Giampaolo Coscia, prima dell’inizio della tavola rotonda moderata dal vicepresidente Alessandro Durando, a cui hanno preso parte Roberto Morello di Coop Piemonte Latte - Fedragripesca, Federica Curcio di Coop Lesa, Alberto Anselmo di Coop In COOP.CASA-Habitat, Elia Dogliani di Bene Banca-Federazione BCC, Valentina Mazzola di Coop Welcome Piemonte - Cultura Turismo e Sport, Alberto Bianco di Progetto Emmaus - Federsolidarietà e Sanità, e Federico Arnolfo di Coop 3° - Consumo e Utenza.

Per “Giovani e Futuro” è intervenuto Davide Gioda, della Commissione di Confcooperative Piemonte Sud, e hanno chiuso i lavori con due interventi molto apprezzati dalla platea Fabiola Di Loreto, direttore Confcooperative, e l’albese Tino Cornaglia, ai vertici di Banca d'Alba, nella veste di presidente di Confcooperative Piemonte.

In sala presenti rappresentanti di enti, amministrazioni comunali e di moltissime realtà territoriali che ben conoscono l’importanza del mondo cooperativo. L’assemblea si è chiusa con un momento conviviale.